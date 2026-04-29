UGT reclama que vuelva la ambulancia al Aeropuerto de Asturias un año después de su retirada

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha advertido de que, un año después de que AENA prescindiera del servicio de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, la infraestructura sigue sin contar con este recurso, pese a que desde entonces se han registrado más de 50 traslados y a que un juzgado de lo Social de Avilés dio la razón al sindicato y ordenó reponer la ambulancia de soporte vital básico.

UGT critica que AENA haya recurrido esa sentencia, lo que, a su juicio, supone hacer caso omiso a una responsabilidad esencial y mantener la ausencia de este servicio en unas instalaciones por las que pasan más de dos millones de pasajeros al año y que consideran uno de los aeropuertos más importantes del norte de España.

La organización sindical afirma que seguirá luchando por los diez puestos de trabajo vinculados a la presencia de la ambulancia en el aeropuerto y denuncia además el incumplimiento del convenio colectivo del personal de AENA, que establece la obligación de disponer de ambulancias en el Aeropuerto de Asturias para la atención de la plantilla, además del servicio que presta a los usuarios.

En este "triste aniversario", el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias reitera su confianza en que el proceso judicial abierto culmine de nuevo dándoles la razón y permita devolver la ambulancia de soporte vital básico al Aeropuerto de Asturias.