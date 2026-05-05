UGT urge a revalorizar la dirección escolar ante la falta de equipos estables en los centros

Archivo - Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT en Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que urge a revalorizar la dirección escolar ante la creciente falta de equipos estables en los centros.

La dificultad para encontrar docentes que asuman el liderazgo de los centros es un problema que UGT califica de "prioritario" para garantizar la estabilidad y calidad del sistema público. Desde el sindicato se defiende que, para lograr equipos directivos sólidos y duraderos, es imprescindible que las Administraciones educativas "pasen de las palabras a los hechos".

Así, UGT exige una estrategia real de "desburocratización", dado que considera que el modelo actual "asfixia a los equipos con tareas de gestión documental". Ven necesario reforzar las plantillas de personal administrativo .

El sindicato también reclama una mejora de las condiciones retributivas y una reducción horaria lectiva que permita ejercer el cargo con garantías. Solicitan que el desempeño de la dirección sea un "valor clave" en la promoción profesional.

Por último, para evitar el "aislamiento" y el "agotamiento" de los directores, UGT propone ampliar la dotación de miembros en los equipos directivos, facilitando un liderazgo compartido. "Un equipo más amplio garantiza una mejor toma de decisiones y una estabilidad que beneficia a toda la comunidad educativa", han argumentado.