Unái Sordo (CCOO) pedirá a Arcelor un proyecto industrial para Asturias: "Tiene que estar a la altura"

Exteriores de la factoría ArcelorMittal durante los piquetes de las empresas auxiliares en huelga de ArcelorMittal, a 12 de marzo de 2026, en Avilés, Asturias (España). La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares ha bloqueado los ac - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, ha anunciado este jueves que pedirá a la dirección de ArcelorMittal un proyecto industrial para Asturias, en la reunión que esta tarde mantendrá con el CEO de la compañía.

En unas declaraciones a los medios en Oviedo, Sordo ha indicado que trasladará a la empresa la necesidad de consolidar las inversiones para garantizar la actividad y el empleo en Arcelor. "El gobierno ha puesto un montante de dinero en aras a esa transición energética muy relevante, que está pendiente de que se decida finalmente el inversor", ha recordado.

Arcelor, ha dicho, "tiene que estar a la altura" de la necesidad de dar continuidad a la actividad de esta compañía en Asturias. "Nuestra presión y nuestra reivindicación va a ser que se consolide y que se garanticen esas inversiones para transformar el modelo energético de una acería que puede ser competitiva", ha dicho. "Si no, habrá que estar en otros escenarios", ha enfatizado.