Unái Sordo (CCOO) pedirá a Arcelor un proyecto industrial para Asturias: "Tiene que estar a la altura"

Exteriores de la factoría ArcelorMittal durante los piquetes de las empresas auxiliares en huelga de ArcelorMittal, a 12 de marzo de 2026, en Avilés, Asturias (España). La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares ha bloqueado los ac
Exteriores de la factoría ArcelorMittal durante los piquetes de las empresas auxiliares en huelga de ArcelorMittal, a 12 de marzo de 2026, en Avilés, Asturias (España). La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares ha bloqueado los ac - Juan Vega - Europa Press
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 14:06
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OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, ha anunciado este jueves que pedirá a la dirección de ArcelorMittal un proyecto industrial para Asturias, en la reunión que esta tarde mantendrá con el CEO de la compañía.

En unas declaraciones a los medios en Oviedo, Sordo ha indicado que trasladará a la empresa la necesidad de consolidar las inversiones para garantizar la actividad y el empleo en Arcelor. "El gobierno ha puesto un montante de dinero en aras a esa transición energética muy relevante, que está pendiente de que se decida finalmente el inversor", ha recordado.

Arcelor, ha dicho, "tiene que estar a la altura" de la necesidad de dar continuidad a la actividad de esta compañía en Asturias. "Nuestra presión y nuestra reivindicación va a ser que se consolide y que se garanticen esas inversiones para transformar el modelo energético de una acería que puede ser competitiva", ha dicho. "Si no, habrá que estar en otros escenarios", ha enfatizado.

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