Unai Sordo (CCOO) presenta en la Semana Negra su novela 'Al norte'

Archivo - El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante la presentación del libro 'Aquello que dábamos por bueno', de Nacho Cardero, en el Círculo de Bellas Artes, a 23 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, Unai Sordo, presentará esta tarde, a las 18.30 horas, su novela 'Al norte', publicada por la editorial asturiana 'Hoja de lata', en la carpa del Encuentro de la Semana Negra de Gijón.

El responsable sindical estará acompañado durante el acto por la responsable del Área Externa de CCOO de Asturias, Esther Barbón. Por otra parte, las actividades de la Fundación Juan Muñiz Zapico, continuarán el próximo miércoles, 8 de julio, a las 18.00 horas, en el Espacio a Quemarropa, donde se dará a conocer el libro 'Sindicatos y populismo de derechas en Europa', editado por la Fundación 1 de Mayo. En este encuentro participarán el presidente de la entidad, Fernando Lezcano; la coordinadora de programas de la fundación Friedrich Ebert de España, María Pallarés; y el catedrático de sociología de la Universidad de Oviedo, Holm Detlev Khöler.

La programación concluirá el sábado 11 de julio, a las 22.00 horas, en la Carpa de Encuentro con la proyección del documental 'La libertad de los presos políticos tuvo nombre de mujer'. La presentación del pase correrá a cargo de la responsable de Cultura de CCOO de Gijón, Maithe García, y de la compañera de preso del Proceso 1.001 Luz María Rodríguez.