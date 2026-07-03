Unai Sordo descarta saltar a la política con Sumar y asegura que su objetivo es finalizar el mandato en CCOO

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, a 25 de junio de 2026. - APIE

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha negado este viernes en Oviedo que vaya a dar el salto a la política de la mano de la formación Sumar, y ha asegurado que su intención es finalizar el mandato al frente del sindicato.

En unas declaraciones a los medios en Oviedo, con motivo de su participación en la jornada de cierre de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, Sordo ha explicado que este mes ha hecho un año de la elección para su tercer "y último" mandato al frente de CCOO, y su voluntad es "dar cumplida respuesta a esa confianza" y cumplir el mandato.

"Esto hace que no esté en ese escenario, que es verdad que se ha hecho mucha rumorología, pero que yo siempre he dicho lo mismo, mi voluntad es acabar el mandato en Comisiones Obreras, es lo que he dicho, y tampoco voy a decir mucho más", ha zanjado.