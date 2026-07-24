UNED Asturias impartirá tutorías para dos nuevos grados: Filosofía, Política y Economía y el Grado en Ingeniería en IA

Reunión de la Junta Rectora de UNED Asturias. - UNED ASTURIAS

GIJÓN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de UNED Asturias contará con tutorización en la sede universitaria para dos nuevas titulaciones que acaban de ser implantadas por la UNED para próximo curso académico 2026/2027: el Grado en Filosofía, Política y Economía y el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

De este modo, el número de grados ofertados en el centro asturiano se eleva hasta los 32, según una nota de prensa de la institución académica.

También se han sumado a la oferta tres dobles grados: Psicología y Criminología, Economía y Matemáticas, y Matemáticas y Física. Estos contarán también con tutorías y que sitúan la oferta de dobles grados de la institución en cinco.

El director de UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, ha comunicado este refuerzo docente a la Junta Rectora del centro, que se ha reunido esta mañana de manera bimodal (presencial y virtual), bajo la presidencia de la directora general de Universidad e Investigación del Principado de Asturias, Cristina González Morán.

La reunión ha servido, además, para dar el visto bueno a las Cuentas Anuales del Ejercicio 2025. En la reunión también ha participado el concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda Fernández; el vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED, Íñigo Tejera Martín; el secretario del Centro, Rubén Fernández Arango; el representante del Profesorado, Emilio Álvarez Arregui; la subdelegada de Estudiantes, Sheila Martín Camporro; y el representante del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), Iván Garcés Domínguez.

El Grado en Filosofía, Política y Economía ofrece una formación interdisciplinar concebida para comprender y analizar los principales desafíos de las sociedades contemporáneas mediante la integración de tres ámbitos fundamentales del conocimiento: la reflexión filosófica, el análisis político y el estudio de los procesos económicos.

Su objetivo es proporcionar una visión global de los problemas actuales, favoreciendo la comprensión de las Gabinete de Comunicación y Prensa complejas interrelaciones entre las ideas, las instituciones, las políticas públicas y las dinámicas económicas que configuran el mundo contemporáneo.

Por su parte, el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial garantiza una sólida formación científica y tecnológica que capacita tanto para el ejercicio profesional en el ámbito de la IA como para la innovación e investigación.

El plan de estudios ofrece una formación integral que combina matemáticas, estadística y programación con el estudio en profundidad de los principales paradigmas de la IA: aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, robótica autónoma, sistemas de soporte a la decisión y análisis de datos a gran escala, entre otros.

El plazo de matrícula para los grados de la UNED está abierto hasta el 21 de octubre, sin nota de corte, a través de la página web de la institución ( http://www.uned.es ).

Además de titulaciones de grado y doble grado, la oferta de la UNED incluye grados combinados, microgrados, másteres oficiales, Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, así como cursos de Extensión Universitaria y el programa de formación permanente UNED Sénior, dirigido a mayores de 55 años.