Unicaja aprueba un dividendo a cuenta de 0,0844 euros por acción en septiembre

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MADRID/OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Unicaja ha decidido aprobar un reparto entre los accionistas de un dividendo a cuenta de los resultados de 2026 de 0,0844 euros (8,44 céntimos), según ha informado el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dividendo se abonará el 24 de septiembre, por lo que el último día de negociación de las acciones con derecho a cobrar este dividendo es el 21 de septiembre. Así, el valor cotizará 'ex dividendo' el 22 de septiembre.

El reparto total será de 217 millones de euros. El importe por acción se ha elevado en un 28% respecto al año anterior, según ha informado el banco.

El pago del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Sobre los importes brutos abonados se practicarán las retenciones fiscales exigidas por la normativa aplicable.

El dividendo extraordinario que tiene previsto repartir en diciembre el banco también se realizará en efectivo.