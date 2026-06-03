Unicaja y Cámara de Comercio Gijón impulsan la financiación para empresas y autónomos

En el centro, el director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, durante la firma de un acuerdo de colaboración. - UNICAJA

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Unicaja y de la Cámara de Comercio de Gijón han formalizado este miércoles un acuerdo de colaboración con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas, autónomos y profesionales asociados a la entidad cameral, mediante el acceso a una oferta financiera diseñada específicamente para acompañar su actividad y sus planes de crecimiento.

En virtud de este acuerdo, Unicaja pone a disposición de las empresas de la demarcación territorial un conjunto de soluciones orientadas a la financiación, la liquidez y la inversión, así como herramientas destinadas a mejorar la gestión empresarial y reforzar la competitividad de los negocios, según una nota de prensa de la citada entidad.

La propuesta incluye, entre otros ámbitos, alternativas para optimizar los costes financieros, mejorar los medios de pago y avanzar en la digitalización de las empresas, además de facilitar el acceso a financiación vinculada a los fondos europeos, de acuerdo con la normativa y los criterios de elegibilidad aplicables en cada caso.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

Desde Unicaja, Pradera ha destacado que esta colaboración refuerza "la relación que ambas entidades mantenemos desde hace años". Además, ha resaltado que permite "seguir acompañando al tejido empresarial a través de soluciones financieras adaptadas a cada etapa de su actividad".

"Como entidad cercana al territorio, estamos al lado de las empresas y de los autónomos tanto en su operativa diaria como en el desarrollo de nuevos proyectos, contribuyendo al crecimiento económico de zonas con las que mantenemos una especial vinculación, como Gijón y Asturias", ha agregado.

Por su parte, Baragaño ha señalado la importancia de convenios de estas características, ya que favorecen la gestión de las empresas, y ha hecho especial hincapié en la habitual colaboración de Unicaja con la Cámara de Comercio de Gijón, participando de manera activa, tanto en el Consorcio Ferial y en la propia Feria Internacional de Muestras de Asturias, como en otros proyectos singulares que buscan fomentar la formación y el emprendimiento.