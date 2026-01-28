Unicaja y CECAP se unen para la financiación de las empresas de consultoría y formación del Principado

El presidente de CECAP Asturias, Pablo García, junto al director Territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera. - UNICAJA

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado de Asturias (CECAP Asturias) han firmado un convenio de colaboración destinado a facilitar el acceso a financiación y servicios en condiciones especiales a la propia organización y a sus compañías asociadas.

El acuerdo, firmado en la sede de Unicaja en Oviedo por el director Territorial Norte de la entidad, Iñaki Pradera, y el presidente de CECAP Asturias, Pablo García, busca "reforzar la actividad de un sector estratégico para la modernización empresarial y la empleabilidad en la región".

Según ha explicado Unicaja en nota de prensa, este convenio permitirá a las empresas asociadas a CECAP "impulsar nuevos proyectos para facilitar el desarrollo de sus actividades y mejorar su gestión, gracias a la oferta de servicios y recursos financieros que Unicaja ha puesto a su disposición en condiciones especiales".

Entre las medidas más destacadas, figura la posibilidad de anticipar por parte de Unicaja de las subvenciones públicas del Principado de Asturias destinadas a la realización de programas de formación, una herramienta clave para garantizar liquidez y agilizar la puesta en marcha de iniciativas formativas.

En este sentido, Iñaki Pradera ha subrayado "el compromiso de Unicaja con el tejido empresarial asturiano y su papel como motor de desarrollo económico". Ha añadido que "la entidad quiere acompañar a las empresas del Principado en sus procesos de innovación y crecimiento, ofreciéndoles soluciones que refuercen su competitividad en un entorno cada vez más exigente".

Por su parte, el presidente de CECAP Asturias, Pablo García, ha destacado que "este acuerdo responde a una necesidad real del sector de la formación, que juega un papel clave en la transformación del mercado laboral y en la mejora de la productividad de las empresas".

Asimismo, ha señalado que "contar con instrumentos financieros ágiles, como el anticipo de subvenciones, permite a las empresas formativas centrarse en lo verdaderamente importante: diseñar y ejecutar programas de calidad que generen empleo y talento, contribuyendo a un prestar un servicio público acorde a lo que Asturias necesita".

Unicaja ofrece, tanto a la propia asociación, como a las empresas que la integran "una amplia oferta de productos y servicios financieros y no financieros", entre los que se encuentran cuentas, gestión de cobros y de pagos, servicios digitales, seguros o planes de pensiones, así como préstamos adaptados a cada necesidad, entre los que se incluyen el anticipo de subvenciones, préstamo para circulante, para inversiones, así como avales, líneas ICO, leasing mobiliario o renting de vehículos.

Asimismo, tanto los empleados de CECAP Asturias como los de los asociados podrán beneficiarse también de condiciones especiales en los productos y servicios de la entidad.