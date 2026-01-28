Unicaja y CECAP se unen para la financiación de las empresas de consultoría y formación del Principado

El presidente de CECAP Asturias, Pablo García, junto al director Territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera.
El presidente de CECAP Asturias, Pablo García, junto al director Territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera. - UNICAJA
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 11:34
Seguir en

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado de Asturias (CECAP Asturias) han firmado un convenio de colaboración destinado a facilitar el acceso a financiación y servicios en condiciones especiales a la propia organización y a sus compañías asociadas.

El acuerdo, firmado en la sede de Unicaja en Oviedo por el director Territorial Norte de la entidad, Iñaki Pradera, y el presidente de CECAP Asturias, Pablo García, busca "reforzar la actividad de un sector estratégico para la modernización empresarial y la empleabilidad en la región".

Según ha explicado Unicaja en nota de prensa, este convenio permitirá a las empresas asociadas a CECAP "impulsar nuevos proyectos para facilitar el desarrollo de sus actividades y mejorar su gestión, gracias a la oferta de servicios y recursos financieros que Unicaja ha puesto a su disposición en condiciones especiales".

Entre las medidas más destacadas, figura la posibilidad de anticipar por parte de Unicaja de las subvenciones públicas del Principado de Asturias destinadas a la realización de programas de formación, una herramienta clave para garantizar liquidez y agilizar la puesta en marcha de iniciativas formativas.

En este sentido, Iñaki Pradera ha subrayado "el compromiso de Unicaja con el tejido empresarial asturiano y su papel como motor de desarrollo económico". Ha añadido que "la entidad quiere acompañar a las empresas del Principado en sus procesos de innovación y crecimiento, ofreciéndoles soluciones que refuercen su competitividad en un entorno cada vez más exigente".

Por su parte, el presidente de CECAP Asturias, Pablo García, ha destacado que "este acuerdo responde a una necesidad real del sector de la formación, que juega un papel clave en la transformación del mercado laboral y en la mejora de la productividad de las empresas".

Asimismo, ha señalado que "contar con instrumentos financieros ágiles, como el anticipo de subvenciones, permite a las empresas formativas centrarse en lo verdaderamente importante: diseñar y ejecutar programas de calidad que generen empleo y talento, contribuyendo a un prestar un servicio público acorde a lo que Asturias necesita".

Unicaja ofrece, tanto a la propia asociación, como a las empresas que la integran "una amplia oferta de productos y servicios financieros y no financieros", entre los que se encuentran cuentas, gestión de cobros y de pagos, servicios digitales, seguros o planes de pensiones, así como préstamos adaptados a cada necesidad, entre los que se incluyen el anticipo de subvenciones, préstamo para circulante, para inversiones, así como avales, líneas ICO, leasing mobiliario o renting de vehículos.

Asimismo, tanto los empleados de CECAP Asturias como los de los asociados podrán beneficiarse también de condiciones especiales en los productos y servicios de la entidad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado