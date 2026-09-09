Unicaja facilita el acceso a financiación a los comercios y profesionales asociados a Siempre Grado

Manuel García López y Ana Fonseca Velasco - UNICAJA

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Servicios Industriales y Empresas de Grado (Siempre Grado) han suscrito un convenio de colaboración destinado a facilitar a sus más de 60 asociados el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus negocios y de su actividad profesional.

Según han informado desde la entidad, el acuerdo permitirá a los comercios, autónomos y empresas vinculados a la asociación contar con una oferta de productos y servicios orientada a simplificar su gestión diaria, cubrir necesidades de liquidez y financiar inversiones.

Entre las soluciones contempladas se incluyen distintos instrumentos de financiación para circulante y proyectos de inversión, así como servicios financieros y aseguradores destinados a acompañar a los negocios en las diferentes etapas de su actividad. Los asociados podrán acceder también a fórmulas como leasing, renting y avales. El convenio recoge, además, la posibilidad de solicitar financiación vinculada al acuerdo que Unicaja mantiene con Asturgar SGR.

Esta colaboración acerca el asesoramiento y las capacidades de Unicaja a las necesidades concretas de los establecimientos y profesionales de Grado. Asimismo, abre la posibilidad a desarrollar nuevas iniciativas conjuntas dirigidas a favorecer la actividad comercial de la localidad.

El convenio ha sido suscrito por Ana Fonseca Velasco, directora de Unicaja en Asturias Oeste y Sur, y el presidente de la Asociación Siempre Grado, Manuel García López, durante un acto que ha contado también con la presencia de María Mercedes Fernández Calzón, directora de la oficina de Unicaja en Grado. Ana Fonseca Velasco ha señalado que "este acuerdo responde a la voluntad de Unicaja de estar cerca de quienes generan actividad y empleo en Asturias, facilitándoles soluciones financieras ajustadas a las necesidades reales de sus negocios".

En este sentido, ha subrayado que "el comercio local contribuye a mantener la actividad económica y social de los municipios. Con esta colaboración queremos acompañar a los comerciantes, autónomos y empresas de Grado en su gestión diaria y en sus proyectos futuros".

Por su parte, Manuel García López ha indicado que "es necesario luchar y trabajar conjuntamente por todas las empresas y comercios de Grado, y, especialmente, por nuestros asociados, que día a día contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la economía local".

"Es fundamental unir fuerzas para evitar que nuestra economía siga decayendo, ya que el comercio, la hostelería, las empresas y los autónomos constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra villa y una importante fuente de empleo", ha apuntado.

Según el presidente de esta asociación, "no podemos permanecer indiferentes ante el cierre continuo de negocios y el riesgo de que nuestro municipio pierda servicios, actividad y oportunidades. Debemos trabajar unidos, instituciones, empresas, comercios y asociaciones, para conseguir que Grado siga siendo un municipio vivo, dinámico y con futuro".