Unicaja impulsa el comercio local de Carreño a través de una colaboración con el sector

La directora de la oficina de Unicaja de Candás, Elena Rubio; la presidenta de Carreñoenred, Sonia Pérez; la directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana María Lorenzana, y el tesorero de la asociación, David Herreruela. - UNICAJA

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha fortalecido su colaboración con la Asociación de Comercio Local Carreñoenred, entidad que representa al tejido comercial del concejo de Carreño, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad empresarial local mediante una oferta de productos y servicios financieros en condiciones preferentes.

Gracias a este acuerdo, los comercios, autónomos y empresas integrados en la asociación podrán acceder a una propuesta de soluciones financieras diseñada para responder a las necesidades de su actividad diaria, favorecer su crecimiento y contribuir a la mejora de su competitividad, según ha informado la entidad en nota de prensa.

La oferta contempla productos de financiación para inversión y circulante, líneas de crédito, préstamos empresariales, avales, soluciones de leasing y renting, así como herramientas orientadas a facilitar la gestión y el desarrollo de los negocios.

Además, el convenio incorpora servicios de cobro y pago, terminales punto de venta (TPV), soluciones de comercio electrónico, pagos mediante Bizum, opciones de fraccionamiento de compras y productos aseguradores adaptados a empresas y autónomos.

El acuerdo también incluye ventajas para los empleados de los establecimientos asociados, que podrán acceder a una oferta específica de productos y servicios bancarios, así como a soluciones de ahorro, financiación y operativa digital en condiciones favorables.

La directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana María Lorenzana, ha señalado que, para la entidad, "resulta prioritario acompañar a los comercios, autónomos y pequeñas empresas que generan actividad económica y empleo en nuestros territorios".

"Con acuerdos como este reforzamos nuestro compromiso con quienes contribuyen diariamente al dinamismo económico de Asturias y acercamos soluciones financieras adaptadas a sus necesidades reales", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de Carreñoenred, Sonia Pérez, ha destacado que, desde la organización trabajan con el objetivo de favorecer a sus asociados y velar por los intereses del comercio local. "Este convenio supone una nueva herramienta para que comercios, autónomos y empresas del concejo puedan acceder a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades, con condiciones que faciliten su día a día, su crecimiento y su competitividad", ha dicho.