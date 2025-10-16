Unicaja lleva al Palacio de Revillagigedo 135 años de su colección de pintura contemporánea

Inauguración en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón, de la exposición 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)'. - EUROPA PRESS

El Palacio de Revillagigedo, en Gijón, acoge desde este jueves la exposición 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)', organizada por Unicaja y que podrá verse hasta el próximo 28 de diciembre.

La muestra reúne 84 obras de más de 70 artistas españoles, entre los que están: Evaristo Valle, Darío de Regoyos María Gutiérrez Blanchard, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Juan Genovés, Eduardo Úrculo, Isabel Villar o Juan Uslé.

Con ello, Unicaja ofrece al visitante un recorrido por siglo y medio de historia del arte de sus fondos propios, seleccionado por el historiador Javier Barón bajo criterios de calidad, diversidad y representatividad, con especial atención a la creación femenina.

La exposición ha sido inaugurada en este día por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por el presidente de Unicaja, José Sevilla, por el presidente de la Fundación de Cajastur, César Menéndez Claverol.

Sevilla, por su parte, ha resaltado que esta exposición "refleja el firme compromiso de Unicaja con la cultura y con la conservación y difusión del patrimonio artístico nacional, a lo que ha agradecido la colaboración de la Fundación Cajastur y del Ayuntamiento gijonés por hacer esta posible.

Ha explicado, en este sentido, que en gran parte son obras que pertenecen a los fondos de Cajastur, que se han complementado con otras de la colección de Unicaja.

Preguntado por el planteamiento del Gobierno asturiano de incluir las obras que pertenecían a los fondos de Cajastur dentro del patrimonio de los BIC, ha mostrado su deseo de colaborar "al máximo" con el Principado de Asturias.

Como prueba de ello ha puesto la organización de esta exposición que, según Sevilla, ha llevado muchos meses de trabajo por parte de muchas personas para compartir ese patrimonio que tiene el banco con todos los asturianos.

Moriyón, en su caso, ha resaltado que esta muestra ofrece una visión "amplia y profunda" de la pintura contemporánea española, un arte que, a su modo de ver, ha sabido reflejar "las transformaciones sociales, los cambios de sensibilidad y la evolución de un país con una enorme riqueza expresiva", ha remarcado.

"Es un testimonio de la fuerza creativa de los artistas españoles en una época de cambio, de su capacidad para dialogar con las corrientes internacionales sin perder su identidad, y de su talento para convertir la emoción, la crítica y la belleza en una misma mirada", ha agregado sobre la exposición.

Unos valores que, según la regidora, encajan muy bien con los de Gijón, a la que ha definido como una ciudad que "siempre ha llevado la creatividad, la renovación y la apertura al mundo como una parte esencial de su identidad".

Ha agradecido, a Unicaja, el abrir su colección para el disfrute de los gijoneses y su apuesta por Gijón. De igual modo, ha agradecido la colaboración y el compromiso de la Fundación Cajastur en la cesión del histórico edificio. "Es, para mí, un síntoma inapelable de que Gijón ha recuperado un lugar preferente en el circuito cultural nacional", se ha mostrado convencida.

Moriyón, asimismo, ha incidido en que la ciudad ha crecido culturalmente en los últimos dos años, fruto del trabajo "constante" de todos y cada uno de los profesionales involucrados y de una "firme" apuesta por la cultura como motor de desarrollo.

Menéndez Claverol, por su lado, ha resaltado la importancia de acoger esta muestra en un Palacio que siempre ha sido un centro de exposiciones, de actividades culturales y de contacto directo con la cultura y el pueblo, no solo de Gijón, sino de toda Asturias.

Sobre la exposición, ha remarcado que, en su opinión, es "francamente buena", a lo que ha invitado al público a que venga a verla porque van a disfrutar de una serie de obras de "mucha calidad".

Por su parte, la comisaria de la muestra, Gretel Piquer, ha indicado que "esta exposición permite un recorrido extraordinario y coherente desde mediados del siglo XIX y hasta los albores del XXI a través de la creación pictórica española: tanto la desarrollada en el interior del país, como fuera de nuestras fronteras, en contacto con los movimientos internacionales que marcaron el arte de vanguardia en cada momento, poniendo de manifiesto cómo estos alcanzan incluso a aquellos creadores que habitan en periferias geográficas".

SIETE SECCIONES TEMÁTICAS

La exposición se estructura en siete secciones temáticas que recorren los principales movimientos artísticos surgidos en Europa desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, como puedan ser el realismo, el simbolismo, la abstracción, el expresionismo o la nueva figuración.

Además, la muestra incluye obras de autores asturianos vinculados al paisaje y al romanticismo, así como representantes de agrupaciones clave como El Paso, el Grupo de Cuenca o la Nueva Figuración Madrileña.

La primera sección, 'Del realismo al simbolismo', recoge dos grandes corrientes decimonónicas con una notable variedad de temas. Por su parte, 'El paisaje' está vinculado al romanticismo y a los viajes por Europa, con obras como Portada de la Universidad de Salamanca (1874), de Pablo Gonzalvo.

En contraste, el simbolismo se manifiesta en piezas como La Música (1914), de Rogelio de Egusquiza, y La cocotte (c. 1900-1910), de Federico Madrazo.

La segunda sección, 'Postimpresionismo', reúne artistas que abrieron nuevas vías plásticas a finales del siglo XIX. Destacan obras como Víctimas de la fiesta (1894), de Darío de Regoyos, y Romería (c. 1918) o El Rinconín (c. 1948), de Evaristo Valle.

También se incluyen piezas de Julio Romero de Torres y José Gutiérrez Solana, que reflejan el simbolismo y la evolución hacia estilos más personales.

En 'La influencia de las vanguardias' (tercera sección), se presentan artistas que renovaron radicalmente el lenguaje pictórico. María Gutiérrez Blanchard, Pancho Cossío y Francisco Bores protagonizan esta etapa con obras que transitan entre el cubismo, el surrealismo y el fauvismo.

La cuarta sección, 'La posguerra', muestra una vuelta al realismo espiritual y al paisaje como vía de modernidad. Figuran autores como Gerardo de Alvear, Miguel Villá y Álvaro Delgado, que aportan una mirada introspectiva y serena tras el conflicto.

En 'Informalismo y neofiguración' (quinta sección), se refleja el auge del arte abstracto en los años cincuenta y su posterior reacción figurativa en los años 60.

Se incluyen aquí obras de Antonio Saura, Antonio Suárez, Fernando Zóbel y Gustavo Torner. También se destaca la influencia del Pop Art en piezas de Eduardo Úrculo e Isabel Villar.

La sexta sección, 'Mirada internacional', incorpora obras de artistas europeos y americanos como Sol LeWitt, Joseph Kosuth y Georg Herold, ampliando el horizonte de la colección hacia corrientes globales.

Para concluir, la séptima sección, 'Vuelta a la pintura', analiza el retorno a la figuración en las décadas de 1980 y 1990, con autores como Juan Giralt, Xavier Grau y Juan Uslé, cuyas obras combinan abstracción, geometría y reflexión sobre el proceso creativo.