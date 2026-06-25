Unicaja pone cifras al futuro de Asturias: el PIB crecerá un 1,6% y el paro caerá a mínimos del 8,4%

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OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de estudios del Grupo Unicaja ha publicado este jueves el noveno número de su informe 'Previsiones Económicas de Asturias', en el que proyecta un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 1,6 por ciento para el promedio del año 2026 y sitúa las primeras estimaciones de crecimiento para 2027 en el 1,7 por ciento.

Según el documento emitido por la entidad financiera, la economía asturiana registró en 2025 un crecimiento del 2,3 por ciento. Para el presente ejercicio, las previsiones apuntan a que el empleo aumentará un 1,2 por ciento en el promedio del año, lo que reducirá la tasa de paro hasta el 8,6 por ciento.

De cara a 2027, el estudio señala una previsión de incremento de la ocupación del 1 por ciento, de modo que la tasa de desempleo se situaría en el 8,4 por ciento.

El informe de la sociedad de estudios de Unicaja analiza la coyuntura regional teniendo en cuenta el contexto económico internacional y nacional. A este respecto, el documento advierte de que las perspectivas globales se inclinan a la baja en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio "más intenso y duradero".