Unicaja respalda la labor de la Asociación Cultural Santa Bárbara de Mieres

Firma del acuerdo - UNICAJA

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación Cultural Santa Bárbara de Mieres han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual el banco pone a disposición de la asociación y de sus miembros una amplia oferta de productos y servicios en condiciones preferentes, con el objetivo de facilitar el desarrollo de su actividad y contribuir a la consecución de sus fines, tales como mantener viva la historia, la identidad y las tradiciones vinculadas a las cuencas mineras asturianas.

El acuerdo ha sido firmado durante un acto que ha contado con la presencia, por parte de Unicaja, de la directora de Asturias Oeste y Sur, Ana María Lorenzana, y de la directora de la oficina Mieres-Manuel Llaneza, Rut Cancelo, y, por parte de la Asociación Cultural Santa Bárbara, de su presidente, Felipe Burón.

En concreto, el convenio permitirá a la asociación y a sus integrantes acceder a soluciones adaptadas a sus necesidades en ámbitos como la financiación, los medios de pago, los seguros, el ahorro y la banca digital, entre otros servicios, financieros y no financieros.

Asimismo, contempla condiciones específicas para la entidad, sus socios y colaboradores, reforzando así el respaldo de Unicaja a este colectivo. La Asociación Cultural Santa Bárbara, con sede en Mieres, constituye una de las entidades de referencia de las cuencas asturianas.

Desde su creación en 2002 trabaja en la conservación, recuperación y difusión del patrimonio histórico e industrial de la zona, promoviendo, además, actividades culturales, divulgativas y sociales dirigidas a mantener viva la memoria y la identidad de estos territorios.

Con más de 1.600 socios y más de 500 colaboradores, la asociación impulsa numerosas iniciativas relacionadas con la protección y puesta en valor de elementos patrimoniales, la divulgación de la historia de las cuencas y la organización de actividades abiertas a la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y cultural de su entorno.

Con motivo de la firma de este acuerdo, la directora de la oficina Mieres-Manuel Llaneza de Unicaja, Rut Cancelo, ha destacado que "esta colaboración refleja nuestro compromiso con las organizaciones que desempeñan una importante labor social y cultural. Queremos acompañar a entidades como la Asociación Cultural Santa Bárbara, facilitándoles herramientas y soluciones que contribuyan al desarrollo de sus proyectos y al cumplimiento de los objetivos que persiguen".

Asimismo, ha subrayado que "la cercanía a las personas, a las empresas y a las organizaciones forma parte de la identidad de Unicaja. Nuestro propósito es seguir generando valor en los territorios donde estamos presentes, apoyando iniciativas que contribuyen al progreso, la cohesión social y la conservación del patrimonio cultural".

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Santa Bárbara, Felipe Burón, ha agradecido la colaboración de Unicaja y ha confiado en que "estos acuerdos repercutan de manera positiva en el trabajo que llevamos desarrollando durante estos 25 años por preservar la cultura minera y su patrimonio".