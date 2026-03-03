Unicaja reúne en Oviedo a 200 empleados para abordar su Plan Estratégico hasta 2027

Unicaja reúne en Oviedo a su red comercial para reforzar las prioridades del Plan Estratégico - UNICAJA

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reunido este martes en Oviedo a los equipos operativos y a las redes de Negocio de Asturias, Cantabria y otras zonas de actuación limítrofes para compartir los avances del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de ejecución, así como los retos y prioridades para los próximos ejercicios.

Este encuentro, según ha detallado la propia entidad, ha contado con la participación de alrededor de 200 empleados. Al frente de la jornada han estado el presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, acompañados por los responsables de distintas áreas clave para el desarrollo del plan.

Forma parte del ciclo de encuentros internos que la entidad está desarrollando en distintas ciudades para trasladar la evolución de la planificación estratégica. Estos permiten poner en valor los resultados alcanzados hasta la fecha, tanto en términos de fortalecimiento de la actividad comercial como de mejora de las capacidades organizativas.

Estas jornadas también tienen entre sus objetivos reforzar la orientación al cliente y al empleado y alinear a los equipos con las prioridades definidas para este segundo año de ejecución.

Durante la sesión de este martes, la alta dirección ha expuesto los avances registrados en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia de cliente y el impulso al crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en empresas.

Este encuentro en Oviedo es el primero de los que tendrán lugar durante esta semana en otros puntos de la geografía española para consolidar un modelo de banco universal, cercano y abierto a todos, con especial liderazgo en sus territorios de origen.