Unicef estima que una ayuda universal de 200 euros por niño reduciría la pobreza infantil un 5,7% en Asturias

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) - Un informe de Unicef España estima que la puesta en marcha de una ayuda universal de 200 euros por niño reduciría la pobreza infantil un 5,7% en Asturias, una región en la que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) afecta actualmente al 37% de los menores de 18 años.

El estudio, titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', analiza dos opciones para reducir la pobreza infantil, una relativa a la Prestación Universal por Crianza (PUC) y otra que consista en un refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El informe estima que la implementación en Asturias de una Prestación Universal por Crianza (PUC) de 200 euros mensuales por menor a cargo lograría la mayor reducción de la pobreza monetaria, con una caída de 5,7 puntos porcentuales. Con una prestación de 100 euros mensuales, la reducción sería de 2,7 puntos.

Por otro lado, Unicef calcula que un refuerzo del Ingreso Mínimo Vital para sus beneficiarios actuales también tendría un efecto positivo. En concreto, un incremento del 40% en la cuantía del IMV por cada menor reduciría la pobreza monetaria infantil en Asturias en 3,1 puntos porcentuales.

El informe destaca que este impacto es uno de los más altos entre las comunidades autónomas analizadas, un resultado que el estudio vincula a regiones con "elevada vulnerabilidad estructural y una amplia cobertura del IMV en hogares con niños".