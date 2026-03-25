Unicef reconoce a 20 municipios asturianos como Ciudades Amigas de la Infancia

Acto de entrega de las renovaciones de los reconocimientos como Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 entidades locales asturianas, que agrupan a 20 municipios, han recibido este miércoles el reconocimiento como Ciudades Amigas de la Infancia correspondiente al periodo 2025, otorgado por UNICEF y con vigencia entre 2026 y 2029.

Según ha explicado el presidente de Unicef Asturias, Nacho Calviño, las distinciones fueron concedidas en noviembre de 2025. Las 18 entidades locales reconocidas representan a 20 municipios al incluirse casos como mancomunidades, entre ellas la de Cangas de Onís, Amieva y Onís, que agrupa a tres concejos.

Según ha señalado, este reconocimiento se concede cada cuatro años y las nuevas distinciones se suman a las anteriores. En este sentido, ha apuntado que Asturias cuenta actualmente con 44 ciudades amigas de la infancia, de las que 20 corresponden a esta convocatoria. "Podemos decir que Asturias es de los lugares de España donde más municipios son reconocidos como ciudades amigas de la infancia", ha afirmado.

Además, ha indicado que el 85% de la población infantil y adolescente del Principado reside en municipios con este reconocimiento en los que "se trabaja por los derechos de la infancia, y se escucha a los niños y a las niñas y a los adolescentes", ha señalado.

En cuanto a los requisitos, ha explicado que los ayuntamientos deben contar con un plan de infancia y con grupos de participación infantil y adolescente, y ha añadido que tanto Unicef como el Gobierno del Principado prestan apoyo a las entidades locales.

CIUDADES ASTURIANAS AMIGAS DE LA INFANCIA

Como ejemplo, Calviño ha citado el caso de Llanera, donde existen grupos de participación infantil y adolescente tanto en el ámbito escolar como fuera de él, en distintos núcleos del concejo. Su alcaldesa, María Luisa Menéndez, ha señalado que "la implicación del ayuntamiento es total con nuestros jóvenes y nuestros niños".

El municipio renueva este reconocimiento por tercera vez desde 2012. Menéndez ha destacado programas municipales como 'Mini Quedamos', dirigido a facilitar la conciliación también en fines de semana y de carácter gratuito. Según ha explicado, existe lista de espera y el Ayuntamiento ha incrementado la dotación para ampliar el servicio.

Las entidades locales reconocidas en esta convocatoria son Boal, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Llanera, Llanes, Noreña, Oviedo, Pesoz, Ribadesella, Salas y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.