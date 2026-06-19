La Unión de Comerciantes de Asturias recuerda que el recurso contra la implantación de Costco sigue abierto

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OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha mostrado este viernes su "respeto" al auto que mantiene la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) pero ha recordado que solo afecta a las medidas cautelares que la asociación había pedido.

En un comunicado, la Unión de Comerciantes ha recordado que esta resolución "se circunscribe exclusivamente a la pieza separada de medidas cautelares" y por tanto "no supone un pronunciamiento sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo" interpuesto por la organización. "En consecuencia, el procedimiento judicial principal continúa abierto y será en ese marco donde deberá analizarse la legalidad de la declaración como Proyecto de Interés Estratégico", han agregado.

Para la Unión de Comerciantes es "especialmente relevante" que el propio auto no entre a resolver las cuestiones de fondo planteadas, al entender que corresponden a una fase posterior del procedimiento, "con las debidas garantías de contradicción y prueba".

Valoran además que se reconozca, al menos en esta fase cautelar, la "legitimación" de la Unión como parte recurrente, en atención a nuestra condición de interesada en el procedimiento administrativo y han subrayado que el auto recuerda que "no cabe prejuzgar en este momento ni el fondo del recurso ni el resultado de los procedimientos urbanísticos, territoriales y administrativos que aún deben tramitarse".

DEFENSA DE LA INVERSIÓN, PERO CON REGLAS CLARAS

Desde la Unión de Comerciantes han defendido que Asturias "necesita inversión, empleo y actividad económica", pero también necesita "reglas claras, planificación territorial coherente y un modelo comercial equilibrado que no debilite a los centros urbanos ni al comercio de proximidad".

La declaración de un proyecto como estratégico debe ser objeto, a su juicio, de un análisis especialmente riguroso cuando puede tener efectos sobre la ordenación urbanística, territorial y comercial del Principado.