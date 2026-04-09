La Unión de Comerciantes presentará recurso contra el acuerdo de declaración de Costco como proyecto estratégico

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, acompañada de representantes de la entidad y de los abogados que interpondrán recurso contra la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico. - EUROPA PRESS

GIJÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, ha anunciado este jueves que van a interponer un recurso Constencio-Administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de declaración de la implantación de la superficie comercial Costco en el polígono industrial de Bobes, en Siero, como Proyecto de Interés Estratégico.

Menéndez, en rueda de prensa en la sede gijonesa de la entidad, ha explicado que, además, se pedirán medidas cautelares para evitar que avance la tramitación de la licencia y de la modificación urbanística en el el Ayuntamiento de Siero, que pueda conllevar una decisión irrevocable de cara a una decisión judicial posterior.

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