La Universidad coordinará un proyecto europeo para la inclusión social en pandemia a través de la ópera

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo, a través del departamento de Historia del Arte y Musicología, coordinará el proyecto 'Erasmus+ Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times', que busca lograr la inclusión social durante la pandemia a través de la ópera.

Con una duración de dos años, participarán en la iniciativa cinco organizaciones asociadas más de España, Italia y Bulgaria: Fundación Ópera de Oviedo, Universita Degli Studi di Milano-Bicocca, Associazione Lirica e Concertistica Italiana (AsLiCo), Academiya za Muzikalno de Plovdiv y State Opera en Plovdiv.

Según indican desde la institución académica asturiana en nota de prensa, la investigadora principal, Laura Miranda, explica que el objetivo prioritario de OECE es "lograr la inclusión social y la creación de contenidos educativos de calidad en tiempos desafiantes como esta situación pandémica de la COVID-19, haciendo uso de la música como vehículo de conocimiento en Educación Infantil".

De este modo, el proyecto pretende "convertir la ópera en la herramienta perfecta para promover una sociedad inclusiva y con sentido de unidad europea".

"Entre nuestros principales objetivos están promover y generalizar la ópera como medio de inclusión de la población desfavorecida, especialmente de las zonas rurales; diseñar y planificar experiencias educativas relacionadas con la ópera que permitan favorecer el acceso a la cultura en general, y a la música en particular, de los niños y las niñas de Educación Infantil en áreas rurales en tiempos de pandemia como el actual; y estimular el gusto por la música de calidad en niños de 0 a 6 años, a través de prácticas educativas formales y online a través de las competencias de voz, ritmo y expresión corporal", explica.

Además, señala, con este proyecto "se pretende mejorar el desarrollo de las competencias musicales, cognitivas, psicomotoras, lingüísticas y emocionales de los niños y las niñas".

Bajo el paraguas de OECE, se llevarán a cabo acciones formativas presenciales y online dirigidas a docentes de Educación Infantil para promover sus habilidades didáctico-musicales y se ofrecerán recursos didácticos multimedia que promuevan el desarrollo de habilidades musicales en Educación Infantil.

En el entorno familiar, el proyecto pretende alentar y apoyar a padres sin experiencia musical en su papel clave de la educación de sus hijos; familiarizar a los niños pequeños con la educación musical de alta calidad para que sean más conscientes de su singularidad europea en aras de la cohesión social y, por último, promover la relación centro escolar-familia.

Laura Miranda remarca que "el grupo de participantes más importante en este proyecto es el alumnado de los centros adscritos de Educación Infantil". Para ello, se seleccionó una escuela rural por cada país participante, tres centros en el área de universidades y teatros de ópera asociados; en total, 60 niños, niñas, sus padres, madres y educadores.

"Para ellos, este proyecto presenta una propuesta innovadora en torno a la adaptación de una ópera para niños", comenta, y añade que habrá videotutoriales y metodología propia de formación, tanto para educadores como para padres y otros familiares; una App para escuelas, familias y niños, que presenta la música desde una perspectiva lúdica que democratizará el acercamiento a la ópera; y ScreeningOpera, representaciones finales de ópera, basadas en una coproducción de la Universidad de Oviedo, Ópera de Oviedo, AsLiCo y State Opera en Plovdiv, presenciales o en streaming, según el desarrollo de Covid-19. "Niños y niñas asistirán a la ópera para ver y escuchar la producción de ópera con sus padres y madres, en una representación que también estará disponible en streaming para aquellas familias que no puedan asistir debido a la pandemia", añade.

Con todo, Miranda concluye que "este proyecto permite dar respuesta a las necesidades culturales y musicales de los niños, niñas y sus familias, así como de los educadores, especialmente en esta época de la COVID-19, cuando el acceso a la cultura es tan limitado y, al mismo tiempo, tan necesario".