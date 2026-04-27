La Universidad Europea tiene dos años para los trámites encaminados a comenzar con su actividad en Gijón

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, antes de la reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el decreto por el que se autoriza la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea. La entidad promotora dispone ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

El acuerdo adoptado no supone el funcionamiento inmediato, sino que es un trámite administrativo que permite a la institución académica continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad, según ha informado el la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo, el socialista Guillermo Pelaéz.

El Gobierno de Asturias, que reafirma su compromiso prioritario con la Universidad de Oviedo, la universidad pública, garantiza que velará en todo momento por "el cumplimiento estricto de la legalidad y la garantía de la oferta de estudios superiores en condiciones de calidad".

Peláez ha dicho que en este asunto se había registrado la posición discrepante del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que es el único representante en el Ejecutivo de Convocatoria-IU, la formación que gobierna en coalición con el PSOE en Asturias.

La Universidad Europea plantea impartir en Asturias siete títulos oficiales de grado: Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Biomedicina y Farmacia, y las titulaciones oficiales de máster en Psicología General Sanitaria y en Urgencias, Emergencias y Críticos en enfermería.

Con carácter previo a la implantación de estas titulaciones, se requerirá la resolución favorable de los correspondientes planes de estudio por parte del Consejo de Universidades.

Además, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora, así como cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.

El Centro Universitario Europeo de Asturias tendrá su sede principal en un campus de 8.000 metros cuadrados en la parcela de La Pecuaria de Gijón.

La empresa promotora deberá garantizar que las instalaciones destinadas a docencia e investigación sean las adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes matriculados o que previsiblemente se matricularán.