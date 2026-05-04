La Universidad de Oviedo alerta de que la UE exporta coches usados contaminantes a países con menor regulación

Ignacio del Rosal, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, investigador de este estudio. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Oviedo ha demostrado que la Unión Europea exporta coches usados más contaminantes hacia países con regulaciones ambientales más laxas. El informe, publicado en la revista Journal of Environmental Planning and Management, analiza el flujo de exportaciones de vehículos usados desde la UE entre 2017 y 2023.

Según advierte esta investigación, liderada por Ignacio del Rosal, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad, en un contexto de transición energética en Europa, el desplazamiento de coches de combustión hacia países en desarrollo, especialmente africanos, puede suponer una amenaza en plena crisis climática.

"En un contexto de descarbonización global, la promoción de vehículos eléctricos en países desarrollados está generando un excedente de coches con motor de combustión interna que terminan siendo exportados a naciones de ingresos bajos y medios, especialmente en África, donde representan hasta el 90% de la flota nacional en determinados casos", explica del Rosal.

EXPORTACIONES DE COCHES USADOS CONTAMINANTES

Entre 2017 y 2023, la UE exportó más de 6 millones de coches usados, de los que el 97% contaba con motores de combustión. El trabajo examina si los vehículos más contaminantes se dirigen a países con regulaciones más débiles, en línea con la denominada hipótesis del refugio de contaminación.

"Nuestros resultados empíricos confirman que las exportaciones de coches usados contaminantes (gasolina y diésel) aumentan a medida que crece la brecha de política ambiental entre el país exportador europeo y el importador del resto del mundo", señala Del Rosal.

Por el contrario, añade que "las exportaciones de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) son menores cuando esta diferencia regulatoria es mayor; un efecto que se intensifica en el caso de las exportaciones hacia el continente africano".

El estudio plantea la necesidad de avanzar en la armonización internacional de estándares mínimos de emisiones y seguridad, como los Euro 4, así como la posible prohibición de exportar vehículos que no cumplan requisitos ambientales y de inspección técnica.

Asimismo, propone mejorar el control de los flujos legales e ilegales de estos vehículos, que en ocasiones se registran como chatarra o piezas, y fomentar incentivos al achatarramiento en los países exportadores. En paralelo, aboga por impulsar el transporte público y la movilidad compartida en los países importadores para reducir la dependencia de los coches usados.