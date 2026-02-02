La Universidad de Oviedo amplía la oferta de máster con 1.774 plazas y dos nuevas titulaciones

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo contará para el curso 2026-2027 con un total de 1.774 plazas de másteres universitarios, en una oferta que estrenará dos nuevos títulos: el Máster Universitario en Intervención Social y el Máster Universitario en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología. Cada uno de ellos contará con 20 plazas.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado este lunes la oferta, que incluye más de 60 titulaciones oficiales, según ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Junto a la oferta de plazas, se ha dado el visto bueno al procedimiento de preinscripción y matrícula en estos másteres universitarios, con el objetivo de garantizar un proceso de admisión "transparente y homogéneo".

El proceso de admisión se organizará en tres períodos:

- Periodo adelantado, con preinscripción entre el 9 y el 27 de febrero y matrícula entre el 17 y el 30 de abril.

- Periodo ordinario. La preinscripción será del 18 de mayo al 19 de junio y la matrícula se llevará a cabo en tres turnos (13-15 de julio, 20-22 de julio y 24-27 de julio), además de una matrícula de continuidad del 28 de julio al 31 de agosto.

- Periodo extraordinario, con preinscripción entre el 3 y el 31 de agosto y matrícula del 14 al 16 de septiembre.

Asimismo, se introduce la posibilidad de solicitar hasta tres másteres por orden de preferencia, se regulan las condiciones de acceso para estudiantes que aún no han completado el Grado y se contempla la matrícula condicionada en aquellos títulos que la admitan.

El procedimiento también fija criterios de reserva de plaza, sistemas de baremación y prelación, previsiones específicas para alumnado con discapacidad y mecanismos de reclamación durante el proceso de adjudicación.

OTROS ASUNTOS

El consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado asimismo la creación del Instituto de Formación e Innovación Docente, cuyo objetivo es centralizar la formación inicial y continua del profesorado universitario, así como las acciones de innovación docente y asesoramiento en metodologías activas y competencias digitales.

De igual modo, se ha aprobado la convocatoria pública para la contratación de personal investigador en el marco del "Programa Investigo Asturias", destinada a personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para el desarrollo de actividades de investigación e innovación en el Principado de Asturias.

Otro de los puntos aprobados ha sido el Código de Buenas Prácticas en Investigación y Transferencia, que establece el marco ético y de actuación que debe guiar toda la actividad investigadora desarrollada total o parcialmente en la Universidad de Oviedo.