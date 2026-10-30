La Universidad de Oviedo aprueba una oferta pública de empleo de 341 plazas para 2026

Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado este viernes la convocatoria de 341 plazas de empleo público en 2026 para reforzar sus plantillas docentes y de gestión. La oferta incluye 217 plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI) y 124 para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Según ha explicado el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, en nota de prensa, la propuesta combina la incorporación de nuevo personal con la promoción profesional y busca "fortalecer tanto la actividad académica e investigadora como la estructura de gestión y los servicios que sostienen el funcionamiento diario de la institución".

La Oferta de Empleo Público (OPE) del personal docente e investigador (PDI) correspondiente al ejercicio 2026 contempla un total de 217 plazas, distribuidas entre los cuerpos docentes universitarios y las categorías de profesorado contratado laboral permanente.

La propuesta, según ha explicado Pedro Alonso, vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, comprende 144 plazas de acceso por turno libre, determinadas a partir de la tasa de reposición de efectivos, a las que se suman 73 plazas de promoción interna al cuerpo de catedráticos de universidad. Del total de plazas de turno libre, cinco corresponden a profesorado vinculado a plazas asistenciales, procedentes de la tasa de reposición del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en el marco de la colaboración entre ambas instituciones en materia de investigación y docencia.

EL DETALLE DE LAS PLAZAS

En concreto, 85 plazas son de profesor titular de Universidad, de las cuales 12 corresponden a personal investigador con acreditación I3 o R3; 56 plazas de profesor permanente laboral por turno libre, incluidas 6 destinadas a personal investigador con acreditación I3 o R3; 73 plazas de catedrático de Universidad, mediante promoción interna; y 3 plazas por turno libre para PDI con certificado I3 o R3.

El consejo ha dado luz verde además a la propuesta de OPE del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) correspondiente al ejercicio 2026, que incluye un total de 124 plazas, distribuidas entre personal funcionario y personal laboral.

La propuesta recoge 24 plazas de personal funcionario por turno libre y otras 24 mediante promoción interna. En cuanto al personal laboral, se contemplan 38 plazas por turno libre y 38 plazas de concurso-oposición restringido.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha acordado actualizar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Universitaria, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y responder a las nuevas necesidades de uso".

ADHESIÓN AL PACTO DE ESTADO FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

El órgano de gobierno universitario ha refrendado también la adhesión de la Universidad de Oviedo al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que permitirá reforzar las actuaciones que desarrolla la institución académica en materia de sostenibilidad, transición energética, reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, movilidad sostenible, biodiversidad y economía circular.

La institución pública asturiana responde así a la petición de CRUE-Sostenibilidad de sumarse a este pacto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La propuesta es resultado de un proceso participativo en el que han intervenido más de 1.300 actores y se han formulado cerca de 4.000 aportaciones procedentes de administraciones públicas, comunidad científica, universidades, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, así como de otros sectores y colectivos. El proceso de adhesión está abierto a las organizaciones públicas y privadas que deseen sumarse a este compromiso colectivo.

Por último, el órgano universitario ha aprobado también la nueva versión del modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Oviedo, DOCENTIA 2026, así como la modificación de los planes de estudios de los grados en Geografía y Ordenación del Territorio, en Historia y Ciencias de la Música, en Historia del Arte, y del máster universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia por la Universidad de Oviedo.