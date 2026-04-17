La Universidad de Oviedo impulsa visitas guiadas en el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios

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OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del Grado de Historia del Arte y del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo ofrecerá a lo largo de este fin de semana, ocho visitas guiadas diferentes -gratuitas- para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios.

Los itinerarios se desarrollarán el sábado, 18, y el domingo, 19 de abril, en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Pola de Siero. Desde 1983, y por iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que tiene como fin promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. El tema elegido para el 2026 es Patrimonio vivo y respuesta de emergencia. Este enfoque busca visibilizar la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, frente a la creciente amenaza de desastres y conflictos

Con el apoyo del Departamento de Historia del Arte y Musicología y de la Facultad de Filosofía y Letras, el alumnado interpretará ocho itinerarios culturales, con una duración aproximada de algo menos de una hora, en las cuatro sedes asturianas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de otras instituciones y colectivos culturales, como el Ayuntamiento de Avilés, el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, el Conseyu de Mocedá de Xixón y la Asociación PolArte.

En el caso de Oviedo, se han propuesto un total de cuatro itinerarios centrados en los monumentos prerrománicos del Naranco, el Oviedo medieval, los monumentos barrocos y el patrimonio industrial conservado en la ciudad. Se habilitarán dos puntos de información, junto al Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano (Naranco) y en la plaza de Alfonso II el Casto-calle Eusebio González Abascal (catedral). Los horarios serán de las 10.00 a las 18.00 horas, el sábado, comenzando las visitas en las horas en punto; y de 10.00 a las 19.00 horas, el domingo.

Los dos itinerarios de Avilés tendrán dos puntos de partida. El sábado, el lugar de encuentro será la Plaza España y los recorridos partirán a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas. El domingo, la cita será en la Plaza de Domingo Álvarez Acebal, a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas.

En Gijón, el punto de encuentro se ubicará en la Plaza Campo Valdés, frente a la Iglesia de San Pedro, y se ha diseñado un itinerario por Cimadevilla. Las visitas se realizarán el sábado, 18, y domingo, 19 de abril, cada hora, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, ambos días.

En Pola de Siero, los puntos de encuentro serán la Plaza del Paraguas y la Plaza Cubierta. Desde la primera saldrá la ruta histórica e incluirá elementos singulares como Plaza de Abastos, el ayuntamiento o el Palacio del Marqués de Santa Cruz, y el itinerario de arte urbano, que saldrá desde la Plaza Cubierta guiado por integrantes del grupo PolArte, recorrerá las manifestaciones artísticas más relevantes de pintura urbana y realizadas con técnicas mixtas, con una concepción novedosa por su carácter efímero. Ambos itinerarios tendrán lugar el sábado y el domingo. La ruta histórica partirá ambos días a las 11.30 horas, y el itinerario de arte urbano, a las 12.30 horas.

No es necesario reservar las visitas con antelación. El público interesado en la actividad puede inscribirse directamente en los puntos de encuentro habilitados en cada sede.