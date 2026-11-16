La Universidad de Oviedo instala un tendedero de mensajes contra la violencia machista por el 25N - UNIOVI

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha puesto en marcha este lunes la instalación 'El tendedero de compromisos contra la violencia machista', una iniciativa participativa con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La actividad permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre en el claustro bajo del Edificio Histórico, donde la comunidad universitaria podrá colgar mensajes reivindicativos, solidarios o sobre los retos pendientes en la lucha contra esta violencia.

Los tarjetones para escribir los mensajes están disponibles en las conserjerías de todas las facultades y escuelas. Los compromisos recogidos hasta este viernes, 20 de noviembre, se incorporarán al tendedero el lunes 23, aunque después se podrán seguir añadiendo mensajes. La directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad, Paz Menéndez Sebastián, ha explicado que la iniciativa busca convertir la sensibilización "en un compromiso personal y público".

El acto institucional del 25-N, abierto al público, incluirá la lectura de una selección de los mensajes y del manifiesto oficial de la jornada, a cargo del rector, Ignacio Villaverde, y de Menéndez Sebastián. Ambos también colgarán sus propios mensajes en la instalación.