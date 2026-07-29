La Universidad de Oviedo participa en un proyecto internacional que analizará cómo afecta el eclipse a los insectos

Insecto crepuscular. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo participa en un proyecto internacional que pretende estudiar el comportamiento de los insectos durante el eclipse total que se producirá el 12 de agosto. La iniciativa está liderada por la Universidad de Georgia y participarán científicos de once instituciones diferentes, entre la institución académica asturiana.

Según informan desde la Universidad, mientras que para las aves se espera un descenso brusco de la actividad y del canto por la oscuridad temporal del eclipse, en el mundo de los insectos se espera que ese "segundo crepúsculo" cause la aparición temprana de las especies nocturnas.

El equipo científico, entre el que se encuentra el catedrático del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo Pedro Álvarez, tratará de comprobar en qué medida la oscuridad del eclipse puede engañar o no a los insectos y hacerles creer que ya ha llegado la noche.

"Probablemente las especies crepusculares, que comienzan su actividad en los primeros momentos de oscuridad, respondan más fácilmente a este falso crepúsculo", apunta Marcos Méndez, investigador del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos (IICG-URJC).

Para llevar a cabo el proyecto, se instalarán varios puntos de muestreo a lo largo de toda la ruta del eclipse en la Península Ibérica, desde Galicia hasta Castellón, pasando por Asturias, Castilla y León y Madrid. En cada estación de muestreo, se usará una trampa de luz, que utiliza luz ultravioleta para atraer a los insectos activos durante la noche, diseñada para el proyecto Phalaena de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA).

"Se espera atraer polillas y escarabajos, pero probablemente también otros grupos de insectos alados como moscas y avispitas. Todas las trampas son iguales y se colocarán en hábitats abiertos a lo largo de la trayectoria del eclipse", explica Marcos Méndez.

El estudio incluirá como referencia un muestreo realizado a la misma hora del eclipse tanto el día anterior como el posterior, además de muestreos nocturnos el día del eclipse, la víspera y el día siguiente.

El equipo científico lo conforman más de 12 personas y está liderado por Tom Sheehan, investigador doctoral de la Universidad de Georgia. Además de la Universidad de Oviedo, también participan The Jones Center at Ichauway, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Santiago de Compostela, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), el Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC), la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Universitat Jaume I, la Universidad de León y la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA).