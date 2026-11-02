La Universidad de Oviedo presenta este miércoles las jornadas sobre soledad digital y aislamiento social

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OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo presenta este miércoles, 4 de noviembre, las III Jornadas sobre Soledad y Salud en Jóvenes y Mayores, que se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre bajo el lema 'De la soledad digital al aislamiento social'. El encuentro abordará cómo las nuevas formas de conexión tecnológica pueden convivir con situaciones de soledad y aislamiento en distintas etapas de la vida.

La presentación tendrá lugar a las 11.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología y contará con representantes de la institución académica, la Mancomunidad Comarca de la Sidra y la Estrategia Asturiana sobre la Soledad no Deseada, además de los coordinadores de las jornadas.

El programa reunirá a expertos internacionales, responsables de servicios públicos y estudiantes universitarios para analizar la soledad desde una perspectiva intergeneracional, con atención a su impacto en niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad. La cita también permitirá compartir líneas de investigación, formación y transferencia en este ámbito.