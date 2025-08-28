La Universidad de Oviedo publica la quinta lista de admitidos: los dobles grados siguen teniendo las notas más altas

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha publicado este jueves la quinta lista de admitidos de la Fase A y la segunda de las fases B y C para estudios de grado con límite de plazas. Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 28 de agosto al 4 de septiembre.

En una nota de prensa, la institución académica ha recordado que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Además, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerdan la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 28 de agosto al 4 de septiembre.

El 9 de septiembre se publicará la sexta lista de admitidos de la Fase A, la tercera adjudicación de plazas de las Fases B y C y la primera de las fases D y E.

NOTAS DE CORTE

Las notas de corte de esta quinta adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta fase, la titulación con la nota de corte más alta continúa siendo el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 13,248.

Le siguen el Grado en Medicina (12,813), el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (12,804), el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,802), el Grado en Odontología (12,740), Grado en Biotecnología (12,300), los grados en Enfermería de Oviedo (12,210) y Gijón (12,027) y el doble grado en Matemáticas y Física. Opción B (11,664).

La institución académica ha señalado también las notas de corte de los dobles grados en Educación Infantil y Educación Primaria (11,286) y en Educación Primaria y Educación Infantil (11,298), ambos de nueva implantación.