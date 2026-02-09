La Universidad de Oviedo recibe la visita institucional de Pete Worden este martes

Pete Worden - UNIOVI

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo recibirá desde este martes hasta el jueves la visita institucional de Pete Worden, a quien definen como una de las personalidades más destacadas del panorama internacional en ciencia y exploración espacial. La estancia se concibe como una primera toma de contacto para conocer el potencial científico y tecnológico de la institución académica asturiana y abrir vías de diálogo en el ámbito de la investigación espacial.

Según ha detallado la institución, Worden mantendrá, durante los días de su estancia en Asturias, encuentros con personal investigador y estudiantes, participará en actos institucionales y ofrecerá una conferencia abierta al público general.

El martes se celebrará un encuentro con estudiantes y jóvenes investigadores del ICTEA, de la Universidad de Oviedo, en la Escuela Internacional de Doctorado Paz Suárez Rendueles, seguido de una visita al Museo del Sidrón, con un recorrido privado por las instalaciones.

El miercolés, habrá un desayuno con investigadores en la Sala de Prensa del Edificio Histórico así como una recepción institucional con el rector Ignacio Villaverde, y la firma en el Libro de Honor de la Universidad de Oviedo. Por último, se hará una visita guiada al Edificio Histórico.

Por último, el jueves se llevará a cabo una conferencia abierta en el Paraninfo del Edificio Histórico titulada Life in the Universe and Private Sector Space Science Initiatives, (Vida en el Universo e iniciativas científicas espaciales del sector privado).

PETE WORDEN

Simon Peter 'Pete' Worden (Michigan, 1949) es un científico, ingeniero aeroespacial y ejecutivo con una trayectoria relevante en la ciencia y la exploración del espacio. Actualmente es presidente de la Breakthrough Prize Foundation y director ejecutivo de las Breakthrough Initiatives, un conjunto de programas científicos internacionales dedicados a la observación de exoplanetas, la búsqueda de vida fuera de la Tierra y otras iniciativas avanzadas de ciencia espacial.

Worden obtuvo el grado en Física y Astronomía en la Universidad de Michigan y un doctorado en Astronomía en la Universidad de Arizona. Antes de su papel actual, fue director del NASA Ames Research Center en Moffett Field, California, una de las principales instalaciones de investigación de la NASA, cargo que ocupó desde 2006 hasta su jubilación el 31 de marzo de 2015. Durante su dirección en Ames impulsó programas de investigación en ciencia planetaria, tecnologías espaciales y colaboraciones público-privadas.