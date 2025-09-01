La Universidad de Oviedo refuerza la integración del alumnado con Jornadas de Acogida previas al inicio del curso

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo dará comienzo al curso académico 2025-2026 el próximo martes, 9 de septiembre. Como antesala al inicio del periodo lectivo, la institución ha organizado entre los días 2 y 11 de septiembre las Jornadas de Acogida dirigidas al estudiantado de nuevo ingreso.

El objetivo de estas jornadas es facilitar el primer contacto del alumnado con la vida universitaria mediante sesiones informativas y visitas guiadas a las instalaciones, donde podrán conocer los servicios universitarios, su titulación, los derechos y deberes como estudiantes, así como las vías de orientación y participación existentes.

"Las Jornadas de Acogida son una propuesta idónea para que quienes comienzan sus estudios de grado descubran su centro y a quienes serán sus compañeros y compañeras durante los próximos años", ha afirmado este lunes el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz.

La programación dará comienzo este martes, 2 de septiembre, en la Facultad de Química, con una sesión informativa entre las 9.30 y las 13.30 horas en el Aula 02, y una visita a las instalaciones y la biblioteca al día siguiente.

Entre los centros que celebrarán sus respectivas jornadas figuran la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (3 y 4 de septiembre), la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (3 de septiembre), la Facultad Padre Ossó (3 de septiembre), y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (4 de septiembre), entre otros.

También se han programado sesiones de bienvenida en la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Ingeniería Informática, la Escuela Politécnica de Mieres, la Facultad de Derecho, la Escuela Superior de la Marina Civil, la Facultad de Biología, la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Enfermería de Gijón, la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, la Facultad de Geología, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias, que cerrará el calendario el jueves, 11 de septiembre.