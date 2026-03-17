El G-9 de Universidades obtiene financiación europea para actividades de divulgación durante los dos próximos años

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PAMPLONA/OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Universidades G-9, al que pertenece la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha obtenido financiación de la Comisión Europea para la organización y celebración de la Noche Europea de los Investigadores durante los dos próximos años, bajo la coordinación de la Universidad de Cantabria.

El proyecto G9EU4RESEARCH ha sido una de las tres únicas propuestas seleccionadas en España dentro de la convocatoria europea MSCA and Citizens, lo que sitúa al consorcio G9 entre los proyectos mejor valorados del país en esta edición.

El resultado "adquiere aún más relevancia en un contexto de creciente competencia a escala europea", dado que en esta convocatoria han sido financiados 49 proyectos de un total de 241, apenas uno de cada cinco.

La UPNA celebrará la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras por séptimo año consecutivo, junto con las demás instituciones que integran el grupo de Universidades G9: la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco y, por primera vez en esta edición, la Universidad de Murcia. La Universidad de La Rioja participa como asociada.

En conjunto, estas instituciones abarcan más del 40% del territorio español, "lo que pone de relieve el alcance del proyecto y la amplia dimensión geográfica".

"Este respaldo europeo reconoce la calidad, solidez e impacto de una propuesta concebida para acercar la investigación y la ciencia a la ciudadanía mediante formatos innovadores, inclusivos y con amplia implantación territorial", han indicado desde el Grupo 9 de Universidades.

La iniciativa permitirá celebrar hasta el 31 de marzo de 2028 tanto la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras como actividades de divulgación científica dirigidas a estudiantes preuniversitarios.

Estos eventos conectarán a la ciudadanía y al alumnado con la investigación que se desarrolla en las universidades del Grupo G-9, gracias a la financiación de la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA), dentro del programa Horizonte Europa, el principal marco de investigación e innovación de la Unión Europea que impulsa las carreras científicas en Europa.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES Y LAS INVESTIGADORAS

La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras contará con demostraciones, experimentos, y actividades participativas que se desarrollarán en "espacios céntricos de fácil acceso para la población en general".

El evento se celebrará, como es habitual, el último viernes de septiembre, con más de 400 actividades gratuitas organizadas por las universidades del G-9.

Como novedad, G9EU4RESEARCH incluirá nuevos eventos previos originales orientados a acercar la investigación a distintos públicos, "basándose en la igualdad y la presencia en áreas rurales".

Entre ellos destaca un road trip científico, que llevará la divulgación a diferentes localidades del entorno; lecturas científicas públicas adaptadas para la comunidad invidente, con el objetivo de hacer la ciencia más accesible; y festivales de cine científico inclusivo dirigidos a colectivos con necesidades de integración.

Este evento de divulgación científica nació en 2005 con la participación de 15 países y 20 ciudades y unos 20.000 asistentes. En la actualidad se celebra simultáneamente en más de 460 ciudades europeas y "reúne a millones de visitantes, consolidándose como una de las mayores iniciativas de comunicación científica en Europa".

LA INVESTIGACIÓN SE ACERCA A LAS AULAS

Por otro lado, se llevará la ciencia directamente a los centros de educación de primaria, secundaria y formación profesional, con el objetivo de "despertar la curiosidad y fomentar vocaciones científicas entre el alumnado".

El programa 'Investigadores en las Escuelas' incorporará actividades de nueva creación como 'Cazadores de Fake News', donde el alumnado aprenderá a identificar desinformación científica; rutas turísticas científicas, que conectarán patrimonio y conocimiento; y sesiones de cine comentadas por investigadores, en las que el análisis científico de películas servirá como punto de partida para el debate y el aprendizaje.

A lo largo del periodo de ejecución de dos años se desarrollarán eventos ya consolidados como la 'Semana de la Ciencia', abriendo las puertas de los campus a los escolares; el 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', protagonizado por investigadoras; la 'Feria Científica' en la que el alumnado presentará sus propios proyectos; el programa 'Unizar Kids', que invita a los más pequeños a imaginar el futuro de Europa; y los talleres de 'Ciencia Circular', que acercan al personal investigador a los centros educativos.

"La participación activa del personal investigador de las universidades del G-9, junto con la experiencia de sus Unidades de Cultura Científica, será clave para el desarrollo de estas acciones, que buscan poner la ciencia al alcance de la sociedad desde perspectivas cada vez más abiertas, inclusivas y participativas", han señalado las universidades del consorcio.