UPTA asegura que el precio de carburantes y electricidad encarecen 148 euros al mes el día a día de autónomos asturianos

Eduardo Abad - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) - La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha asegurado que el precio de los carburantes y la electricidad encarecen hasta en 148 euros al mes el día a día de los autónomos asturianos. UPTA estima que más de 35.000 profesionales y pequeños negocios estarían "especialmente expuestos" a estas subidas por depender directamente del vehículo, de la electricidad o de ambos para desarrollar su actividad.

Así, la Unión refleja que si la mitad de los 70.457 autónomos afiliados en Asturias soportara un sobrecoste equivalente a los 148 euros mensuales del supuesto analizado por UPTA, supondrían 5,2 millones de euros adicionales cada mes y 62,6 millones de euros al año.

Ante esta situación, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha pedido al Gobierno una "intervención inmediata" para contener los precios de la energía y los combustibles, especialmente en aquellas actividades que dependen directamente de ellos para poder trabajar.

"Estamos hablando de cerca de 62,6 millones de euros que salen del bolsillo de los autónomos asturianos", ha aseverado, advirtiendo que no se puede "seguir pagando cada mes más simplemente por poder trabajar".