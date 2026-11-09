URA anuncia que acudirá a la Fiscalía por presuntas amenazas y señalamientos contra su coordinador general

Archivo - Protestas de los ganaderos convocada por URA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha anunciado que pondrá a disposición de la Fiscalía publicaciones y comentarios dirigidos contra su coordinador general para solicitar que se investiguen posibles responsabilidades por hechos que la organización considera constitutivos de amenazas, intimidación y señalamiento personal.

En un comunicado, URA sitúa el origen de estos hechos en una publicación difundida por el colectivo ecologista Lobo 21 que, según señala, incluye una fotografía de su representante. La organización sostiene que, entre los comentarios generados, figuran referencias a su lugar de residencia y mensajes de usuarios que llegan a desearle la muerte.

El colectivo agrario considera que estos comportamientos sobrepasan los límites de la discrepancia sobre la gestión del lobo y la política medioambiental, y advierte de que pueden poner en riesgo la seguridad de su coordinador general y de su entorno familiar.

"Una cosa es defender posiciones diferentes sobre la gestión del lobo y la política medioambiental, y otra muy distinta es fomentar un clima de señalamiento personal", ha manifestado la organización.

URA ha indicado que recopilará las publicaciones, los comentarios y las pruebas documentales disponibles para trasladarlos a la Fiscalía y pedir que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades.

Asimismo, ha expresado su respaldo al coordinador general y ha asegurado que los intentos de intimidación no modificarán su posición ni su compromiso con los ganaderos asturianos.

"Podrán discrepar de nuestras reivindicaciones, podrán criticarnos y podrán cuestionar nuestras posiciones, pero no vamos a aceptar que se ponga en peligro la seguridad de quienes las defienden", ha señalado.

La organización ha reclamado responsabilidad y respeto en el debate público y ha rechazado que las diferencias sobre las políticas medioambientales deriven en acoso, amenazas o exposición de datos que puedan facilitar la localización de una persona.