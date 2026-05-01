La urbanización del polígono de Les Peñes, en Siero, prácticamente finalizada

Visita al polígono - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado la recepción parcial de las obras de urbanización del polígono de Les Peñes. El alcalde del municipio, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, han visitado la zona para supervisar los trabajos de este vial que conecta el área industrial con el polígono de Nuevo Granda.

Esta infraestructura, de unos 120 metros de longitud, se considera fundamental para mejorar la movilidad de toda el área empresarial. El regidor ha destacado que esta actuación supone el desarrollo de una situación que llevaba 20 años pendiente.

García ha explicado que la nueva conexión mejora sustancialmente la operatividad de ambos polígonos industriales y ha subrayado que este avance permite generar actividad económica tanto en las naves como en las parcelas disponibles.

Según ha indicado el primer edil, el proyecto ha dotado al vial de todos los servicios urbanos necesarios para su puesta en funcionamiento. La recepción de las obras tiene carácter parcial debido a que, aunque la ejecución es casi total, resta por completar la calzada de una de las calles incluidas en el proyecto original.

El promotor de la obra se encuentra actualmente realizando los preparativos para iniciar la urbanización de dicho tramo pendiente. La decisión de realizar esta recepción por fases permite agilizar el aprovechamiento de la conexión principal entre las áreas industriales.

García ha asegurado que este desarrollo es fruto de una iniciativa privada y ha agradecido la labor del promotor por su apuesta en el municipio.

El alcalde ha insistido en que, gracias a la demanda actual de suelo industrial en Siero, ha sido posible desbloquear un proyecto urbanístico que permanecía parado desde hace dos décadas. Para el equipo de gobierno, esta inversión hace que el área empresarial resulte ahora mucho más atractiva para futuras empresas.