USO incide en que Asturias lidera la brecha salarial de género en España, con un 23 % de diferencia

Archivo - Imagen de una mujer barrendera. - CHANGE.ORG - Archivo

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias lidera la brecha salarial de género en España, con un 23% de diferencia; apenas unas décimas por encima de la Comunidad de Madrid. Es el dato "más demoledor" para el Principado que se extrae del informe presentado por USO en Madrid esta semana, "Brecha salarial de género por sectores productivos", encargado a la consultora Syndex con motivo del 8M.

"Si lo traspasamos a días de sueldo, las asturianas cobran por 84 días menos al año que los hombres. Son 15 días más que la media. Casi tres meses de diferencia salarial", resume Tere Tejedor, secretaria de Igualdad de USO-Asturias.

En concreto, la brecha es de 6.527 euros al año. Los hombres cobran de media 28.640 y las mujeres, 22.113. La diferencia en términos absolutos está por debajo de Madrid, pero porque, en la Comunidad, los salarios medios son más altos.

Sin embargo, los salarios en Cataluña también son más altos que en Asturias y, sin embargo, hay menos diferencia de percepciones entre hombres y mujeres.

Según el estudio de USO, la clave no está solo en los sueldos más altos de los sectores masculinizados, como la industria, donde la brecha es alta y apenas trabajan mujeres. Está, y aún más, en los sectores feminizados. Así, en Comercio, reparaciones y transporte se da una brecha salarial del 29 %, con un peso de hombres y mujeres trabajando bastante similar.

"Incluso en esos sectores más feminizados, hay puestos de hombres y de mujeres. Y los de hombres están mejor remunerados. En este caso, se paga mejor en reparaciones y transporte que en comercio, y es justo en este último sector donde se concentran más las mujeres", relata Tejedor.

No es solo hablar de sectores mejor o peor remunerados, "también de la calidad del contrato. En comercio hablamos de jornadas parciales, de contratos de fin de semana los contratos de mujeres, los sueldos de mujeres", denuncia.