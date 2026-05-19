Vanessa Gutiérrez defiende la continuidad de las obras del Bellas Artes y niega la pérdida de fondos europeos

Archivo - Vanessa Gutiérrez - WEB DE LA JGPA - Archivo

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este miércoles en la Junta General la continuidad de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y ha reafirmado el "compromiso del Gobierno de Asturias" con el proyecto, que ha vinculado a un proceso de adecuación técnica y a la aparición de hallazgos arqueológicos en el entorno del edificio.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP José Luis Costillas en la comisión parlamentaria de Cultura, Gutiérrez ha explicado que la intervención "viene desarrollándose" conforme a la planificación inicial, aunque ha recordado que se ha visto condicionada por trabajos arqueológicos en el entorno del museo, ubicado en el centro histórico de Oviedo.

La consejera ha señalado que la actuación se enmarca en un proyecto de ampliación que fue aprobado en 2023 y que se basa en una actualización del diseño original de 2011, adaptado a la normativa vigente y a las necesidades detectadas en el edificio.

¿PÉRDIDA DE FONDOS EUROPEOS?

Costillas ha cuestionado la gestión del proyecto al asegurar que los fondos europeos inicialmente previstos no se han ejecutado en plazo. En concreto, ha sostenido que el Principado habría perdido financiación vinculada a los fondos Next Generation, al no haberse completado las obras en el calendario establecido, y ha preguntado por el estado de los trabajos y su reanudación.

Gutiérrez ha rechazado esa interpretación y ha afirmado que los fondos no se han perdido, sino que se han reprogramado dentro de distintas líneas de financiación. Ha defendido además que las modificaciones presupuestarias responden a ajustes técnicos habituales en proyectos plurianuales

En relación con los hallazgos arqueológicos, la consejera ha explicado que las excavaciones han sido más amplias de lo previsto inicialmente, lo que ha obligado a ampliar los tiempos de intervención, aunque ha insistido en que ello no impide la ejecución del proyecto

El diputado popular ha criticado la falta de concreción sobre plazos y ha advertido de que los retrasos están generando sobrecostes, al aludir a gastos de almacenamiento de obras, seguridad y falta de equipamientos como salón de actos o espacios de restauración.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS

En la misma comparecencia, el PP también ha preguntado por el Museo Arqueológico de Asturias. La consejera ha detallado que el centro está inmerso en un plan de actuaciones que incluye la renovación de cubiertas y fachadas, mejoras en climatización y la actualización de la exposición permanente, con una inversión global superior a 1,3 millones de euros.

Gutiérrez ha señalado que algunas de estas actuaciones ya están adjudicadas o en fase de licitación, y que otras se ejecutarán de forma plurianual entre 2026 y 2027.

Costillas ha sostenido que existe una reducción presupuestaria respecto a ejercicios anteriores y ha advertido de posibles dificultades para ejecutar todas las actuaciones previstas.

La consejera ha rechazado esa lectura y ha defendido la planificación plurianual de las inversiones, así como la ejecución progresiva de las obras previstas en el plan del museo.