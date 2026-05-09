Un varón es evacuado tras sufrir una caída en el pico Gumial con posible fractura de hombro

Archivo - Helicóptero de rescate de Bomberos de Asturias, foto de archivo - BOMBEROS DE ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido evacuado este sábado tras sufrir una caída en el pico Gumial, en el concejo de Aller, con una posible fractura de hombro, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 Asturias en su cuenta de X.

El aviso se recibió a las 12.11 horas en la sala del 112 Asturias. El afectado fue rescatado por efectivos del Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, que se desplazaron hasta la zona.

El varón fue atendido en el lugar por el médico y los bomberos rescatadores, que atendieron al afectado antes de su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La intervención concluyó a las 13.53 horas, momento en el que los efectivos regresaron a base. Durante el operativo se informó a la Guardia Civil y al SAMU Asturias.