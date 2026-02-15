Vecinos de Barredos anuncian una movilización este lunes en el Antroxu de Laviana y convocan una manifestación el día 18

La Unión Vecinal de Barredos participará en el desfile del Antroxu de Laviana dentro de sus protestas - UVPB

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Vecinal del Pueblo de Barredos (UVPB) ha anunciado su participación el próximo lunes 16 de febrero en el desfile del Antroxu de Laviana, dentro de los actos reivindicativos que mantiene ante el Ayuntamiento de Laviana.

Según ha señalado el colectivo en una comunicado de prensa, la presencia en el desfile se enmarca en las protestas que viene desarrollando en las últimas semanas.

Asimismo, la UVPB ha convocado una manifestación el martes 18 de febrero a las 11.00 horas, con salida desde Barredos y llegada a la plaza del Ayuntamiento.