Vecinos de La Corredoria piden en la Junta la reapertura del vial de la AS-II: "¿Por qué los políticos no lo ven?"

"No entren en la guerra política de un partido y de otro", demandan

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio ovetense de La Corredoria han comparecido este martes en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para expresar su malestar por el cierre del enlace de la AS-II hace cinco años y para reprochar la actitud tanto del Principado como del Ayuntamiento en torno a su reapertura. "Lo vemos tan lógico y tan evidente que nos parece imposible que técnicos y políticos no vean la necesidad y lo bien que nos puede hacer ese enlace", han dicho.

En representación de un barrio que ya suma 20.300 vecinos --según la última estadística de población del Ayuntamiento de Oviedo con fecha de agosto de 2025-- y que prevé crecer en los próximos años hasta los 40.000, Emilio Pérez, Diego Arias y Paulino Álvarez han puesto el foco en lo poco costoso que sería reabrir el enlace y los beneficios que podría traer a un barrio en expansión.

Los vecinos aseguran que desde que se cerró el vial hace cinco años han estado intentando contactar sin éxito tanto con el Ayuntamiento de Oviedo como con el Gobierno del Principado de Asturias para pedir información y explicaciones acerca del cierre y la no reapertura del mismo.

Sin embargo, han denunciado ante los diputados presentes en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que "nadie supo dar ningún tipo de explicación" más allá de los reproches cruzados entre el consejero Alejandro Calvo y el alcalde Alfredo Canteli sobre de quién es la responsabilidad de que siga cerrado.

"Venimos organizados, no somos tres espontáneos, representamos a un montón de gente, ¿por qué no se nos recibe?", ha preguntado Emilio Pérez, quien ha llevado el peso de la intervención de los vecinos en el parlamento.

Los vecinos defienden que nadie ha hecho públicos los supuestos informes técnicos que advierten del riesgo que supondría la reapertura del ramal y han preguntado a los diputados en base a qué el Principado decidió cerrarlo cuando se abrió otro acceso a la AS-II en el barrio, sin obtener respuesta.

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE PRINCIPADO Y AYUNTAMIENTO

Calvo y Canteli protagonizaron en los primeros meses de este año un cruce de acusaciones en torno a este asunto. Entonces Calvo pidió al Ayuntamiento que avalase la "necesidad real" de reabrir el vial y recordó al Ejecutivo local que el vial de acceso a la rotonda es de titularidad municipal y por tanto es el Ayuntamiento quien debe acondicionarlo para su reapertura. Canteli, por su parte, defendió que la reapertura es competencia del Principado y recordó que ya pidió en varias ocasiones recuperar la rotonda.

Los vecinos no se han posicionado ni con PP ni con PSOE, de hecho, han pedido que "hagan los papeles que haya que hacer y sigan los trámites". "No entren en la guerra política de un partido y de otro, de izquierda y derecha y de PP-PSOE. Hagan el favor de ir a la cuestión, que es favorecer al barrio y a los vecinos", ha zanjado Pérez.

Ha ironizado además con "lo poco que cuesta" poner "contentos a los vecinos" abriendo este acceso de nuevo. Considera Pérez que los políticos no son conscientes de "la medallita que se podrían poner todos" si lo reabren: "íbamos a ir todos allí a aplaudir", ha asegurado.