Oviedo cuestiona "la alarma" que generan "partidos de la oposición" en torno al centro de menores de La Florida

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Oviedo, en la Plaza de la Constitución. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha señalado este martes que los datos trasladados en su momento por el Gobierno del Principado sobre la habilitación de un centro de menores en una antigua residencia geriátrica del barrio de La Florida "no se corresponden con la información interesada ni con la alarma que tratan de transmitir algunos partidos políticos de la oposición".

El Consistorio se pronuncia así después de que en los últimos días se haya generado preocupación entre vecinos del barrio ante la posibilidad de que el inmueble situado en el paseo de La Florida, número 32, se destinase a un recurso residencial para menores extranjeros no acompañados.

El comunicado municipal llega después de una jornada marcada por la polémica en torno al futuro del inmueble del número 32 del paseo de La Florida. Los vecinos del barrio habían convocado para esta tarde una movilización contra la posible instalación de un centro para menores extranjeros no acompañados, mientras los grupos políticos han intercambiado críticas y reclamaciones de información.

El Consistorio ha precisado que el centro corresponde al modelo de recursos de protección que gestiona el propio Principado para acoger a menores "en situaciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias familiares o de su entorno".

CRUCE DE CRÍTICAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN

Vox ha pedido al alcalde, Alfredo Canteli, que aclare qué información recibió el Ayuntamiento sobre el proyecto y si su puesta en marcha requiere alguna actuación municipal. El PSOE, por su parte, ha criticado los "señalamientos" de Vox a la acogida de menores extranjeros no acompañados y ha acusado a la formación de "alterar la convivencia pacífica".

También el PP ha reclamado explicaciones al Principado. Su portavoz de Derechos Sociales en la Junta General, Beatriz Polledo, ha solicitado un informe sobre el posible recurso y ha pedido conocer, entre otras cuestiones, el número de menores previsto, el modelo de gestión, las obras y costes de adaptación y las medidas previstas para garantizar la convivencia vecinal.

La Consejería de Derechos Sociales había señalado este lunes que está trabajando "desde hace tiempo en la planificación de los recursos que puedan resultar necesarios" para atender las posibles derivaciones de menores migrantes no acompañados acordadas por el Ministerio y que analiza "distintas alternativas" para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados.