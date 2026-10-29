Vecinos de La Florida reclaman una mayor frecuencia en las líneas E y F del autobús urbano

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de La Florida ha reclamado una mayor frecuencia de las líneas E y F del autobús urbano en las franjas de horas punta. Es una de las peticiones que surgen del intercambio de opiniones con los vecinos y una encuesta realizada, señalan desde la asociación.

La entidad vecinal ha explicado que la saturación de las líneas se viene produciendo desde 2023 y ha criticado el incumplimiento de las promesas de los responsables municipales, apuntando que "durante la primera mitad del año hemos recibido incontables promesas públicas de los concejales y del propio alcalde" que hoy por hoy no se han satisfecho.

Asimismo, la agrupación ha alertado de que la falta de soluciones eficaces en el transporte colectivo generará problemas en la circulación del barrio ante el progresivo incremento de la población, asegurando que "cuanto peores sean las condiciones para utilizar el autobús más desvío va a haber hacia la utilización de coches particulares y, por tanto, vuelven a agravarse los problemas de tráfico".

Ante esta situación, el colectivo ha instado al Ayuntamiento de Oviedo a renegociar las condiciones del servicio de transporte y ha exigido pasar a la acción, manifestando que "en manos del gobierno municipal está negociar la modificación del contrato del transporte urbano".

La junta directiva de la asociación vecinal ha anunciado, además, la organización de unas jornadas sobre movilidad con expertos para abordar de forma integral las necesidades del barrio, subrayando que "sea cual sea el resultado de unas jornadas de este tipo, sabemos de sobra que no habrá una movilidad sostenible sin un transporte público planificado, adecuado y decente".