Vecinos de Oviedo se concentran este sábado fente al Sespa por la falta de médicos y enfermeras en Primaria

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Vecinal de Oviedo ha convocado este sábado, 27 de septiembre, una concentración "contra la degradación de la atención primaria". Según han anunciado este jueves representantes de asociaciones vecinales de la ciudad, se celebrará a las 12.00 horas en la plaza Carbayón, frente a la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

En total, 36 asociaciones vecinales protagonizarán esta protesta para pedir al Gobierno asturiano "que ponga remedio y que haga las reformas necesarias para que haya atención primaria de calidad, gratuita, y accesible".

Así lo ha explicado la representate de la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles, Noelia García, que ha alertado de la situación en los centros de salud de Oviedo, que se caracteriza por la falta de personal sanitario, incluyendo médicos, pediatras y enfermeras.

Junto a ella, el portavoz de la Asociación Vecinal de Teatinos y Campos de los Reyes, Santiago Camporro, ha explicado que la carencia de personal se da en prácticamente todos los centros. "Al centro de salud que no le faltan médicos, le faltan pediatras. Al que no le faltan pediatras, faltan enfermeras de apoyo o personal administrativo. Puede que haya alguno que sufra menos estas carencias, pero por lo general están todos en esa situación", ha comentado.

El impacto de la falta de personal en la atención a los pacientes, según Camporro ha hecho que "las citas se eternicen". "Antes se podía obtener cita en dos o tres días; ahora se alargan a ocho, diez, quince días o más, dependiendo de ausencias del personal por cursos, vacaciones o enfermedad, con lo que la lista de cada médico se sobrecarga".

Junto a esto, ha adevertido de la sobrecarga del personal administrativo, que dificulta la atención telefónica, especialmente a personas mayores.

Camporro ha detacado que estas movilizaciones no se limitan a Oviedo: "Los compañeros de Gijón están haciendo manifestaciones porque tienen la misma problemática que nosotros. Más temprano que tarde, a través de organismos vecinales regionales, terminaremos haciendo algún tipo de concentración o movilización", ha sentenciado.