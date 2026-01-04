Vega de Urriellu marca la temperatura más baja de España con -9,3 grados

Archivo - Refugio Vega del Urriellu a los pies del Picu Urriellu,, en Picos de Europa. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

Vega de Urriellu marcó este domingo, 4 de enero, la temperatura más baja en España al haber alcanzado -9,3 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Tras la de Vega de Urriellu, se situó Coriscao (Cantabria), con -9,2, y Vega de Ario (Asturias), con -8,3, todas en el Parque Nacional Picos de Europa.

En cuarta posición, Alto Campoo (Cantabria) ha llegado a -7,1 grados, seguida de Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) y Valderazcaray (La Rioja), ambas con -6 grados, y, posteriormente, Pico Cotorra, en León, con -5,8 grados.

Completa la lista Astún-La Raca (Huesca), con -5,7 grados; Cap de Vaquèira (Lleida), con -5,5, y Sotres Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), con -5,2.