Vegas (Convocatoria) lamenta los resultados de CyL y destaca la importancia de "construir una alternativa ilusionante"

Archivo - El portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS en el Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y coordinador del Movimiento Sumar Asturies, Xabel Vegas, se ha referido este lunes a los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde ningún partido a la izquierda del PSOE obtuvo representación.

"Obviamente el resultado no es bueno para la izquierda transformadora", ha dicho en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, apuntando, no obstante, que Castilla y León siempre ha sido un territorio "difícil" para la izquierda alternativa.

De todas formas, Xabel Vegas ha reiterado la necesidad de seguir trabajando para "construir una alternativa unitaria ilusionante" de cara a los próximos procesos electorales, sobre todo para las próximas elecciones generales.

"Creo que estamos en camino de ello y después del acto que se celebró en Madrid en el Círculo de Bellas Artes yo creo que dimos un primer paso para construir una alternativa que sea verdaderamente ilusionante", ha indicado.

No ha querido profundizar en las causas de los malos resultados en las fuerzas políticas de la izquierda del PSOE y ha preferido ser prudente. "Ahora lo que corresponde sentarse a analizar precisamente los datos de esas elecciones ver lo que ha pasado y ver cómo podemos revertirlo", ha indicado Vegas.