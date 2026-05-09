Vegas defiende la RTPA como "instrumento clave de normalización" del asturiano en la manifestación por la oficialidad

Xabel Vegas defiende el papel de la RTPA como instrumento estratégico de normalización ante el debate sobre su nuevo modelo y dirección - CONVOCATORIA

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, ha defendido este sábado el papel de la RTPA como "instrumento estratégico de normalización" de la llingua asturiana en el marco de la manifestación por la oficialidad celebrada en Oviedo.

Vegas ha situado esta reivindicación en el contexto del debate sobre el futuro modelo y la dirección de la Radiotelevisión del Principado de Asturias y la elaboración de la futura Ley de Cultura e Identidad Asturiana, que, según ha señalado, será "enormemente importante para la protección de estas lenguas".

Vegas ha reclamado avanzar hacia el reconocimiento legal del asturiano y el gallego-asturiano y ha afirmado que la movilización busca "que las lenguas de Asturias tengan el reconocimiento legal que merecen y que nos está negando la derecha y la ultraderecha en Asturias".

"Hoy es un día importantísimo porque estamos aquí para reivindicar las lenguas de Asturias en un año, además, en el que se va a elaborar la Ley de Cultura e Identidad Asturiana que va a ser enormemente importante para la protección de estas lenguas donde se está hablando ya del relevo en la dirección de la RTPA que es un instrumento importantísimo de normalización", ha declarado el portavoz.