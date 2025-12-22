Veinticinco tesis doctorales leídas en el curso 2023-2024 recibirán el Premio Extraordinario de Doctorado

Pedro Alonso; Irene Díaz; Ignacio Villaverde; Ángel Espiniella, y Juan Manuel Marchante. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado en su sesión ordinaria de hoy los nuevos Premios Extraordinarios de Doctorado, unos reconocimientos que distinguen aquellas tesis doctorales que han alcanzado la máxima calificación y que destacan por su especial mérito académico y científico, con una propuesta de Premio Extraordinario por cada diez tesis doctorales defendidas, según la nueva normativa.

En concreto, en esta convocatoria se han concedido un total de 25 Premios Extraordinarios de Doctorado, distribuidos por ramas de conocimiento del siguiente modo: 4 en Artes y Humanidades, 6 en Ciencias, 7 en Ciencias de la Salud, 3 en Ciencias Sociales y Jurídicas y 5 en Ingeniería y Arquitectura.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha señalado que estos premios "ponen en valor el enorme esfuerzo y la calidad del trabajo desarrollado por quienes culminan su formación investigadora en nuestra universidad, y reflejan la solidez y diversidad de nuestro sistema de doctorado, así como el compromiso institucional con la excelencia académica y científica".

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha aprobado la composición de la Comisión de Doctorado, un órgano clave en la estructura de la Escuela Internacional de Doctorado Paz Suárez Rendueles, con lo que se completa su organización interna. La comisión estará integrada por diez profesores y profesoras y tres representantes del estudiantado, y asumirá funciones esenciales en la coordinación y supervisión de los programas de doctorado.

La vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, ha destacado que "con la aprobación de este órgano culminamos la configuración de la Escuela Internacional de Doctorado, dotándola de una estructura sólida y representativa que permitirá mejorar la coordinación, la calidad y el acompañamiento del doctorado en la Universidad de Oviedo".

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2026

También en el ámbito de la investigación, el máximo órgano de toma de decisiones de la Universidad de Oviedo ha dado luz verde al calendario de ayudas del Plan Propio de Investigación para 2026, que incluye distintas líneas de apoyo a lo largo del año.

En concreto, se ha establecido el siguiente calendario: ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas (aprobación en noviembre de 2025, mediante tramitación anticipada); ayudas de movilidad del Plan Propio (febrero de 2026); ayudas para la difusión de resultados de investigación (febrero de 2026, con plazo abierto hasta el 30 de septiembre); contratos predoctorales (marzo de 2026); ayudas a grupos de investigación (junio de 2026); ayudas puente postdoctorales (julio de 2026); movilidad RCC (septiembre de 2026); y ayudas para la reparación y adquisición de material singular (octubre de 2026).

Esta última línea se incorpora por primera vez en 2026 como respuesta a las necesidades detectadas por los equipos de investigación para la reparación de equipamiento científico y la adquisición de material específico imprescindible para el desarrollo de sus proyectos. Además, el Consejo de Gobierno ha acordado que parte de las ayudas a la investigación financiadas por el Banco Santander se destinen a apoyar al estudiantado de doctorado en su iniciación a la investigación, reforzando así las primeras etapas de la carrera investigadora.

La vicerrectora Irene Díaz ha subrayado que "el Plan Propio sigue siendo una herramienta fundamental para sostener la actividad investigadora en todas sus fases, desde la formación doctoral hasta la consolidación postdoctoral, y para responder de manera ágil a las necesidades reales de nuestros grupos".

SELECCIÓN DE INVESTIGADORES RAMÓN Y CAJAL

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el procedimiento para la selección de investigadores e investigadoras del programa Ramón y Cajal, uno de los programas más prestigiosos del sistema científico español, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación. El acuerdo establece el baremo y los plazos que regirán el proceso de selección, con el objetivo de atraer y consolidar talento investigador con trayectorias científicas destacadas y reforzar el tejido investigador de la Universidad de Oviedo.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana también ha dado su visto bueno a la modificación sustancial del plan de estudios del Máster Universitario en Dirección de Proyectos. Además, en la sesión se ha dado cuenta del informe mensual de la Alianza Ingenium y el rector ha presentado su balance de actividad y gestión de la institución.