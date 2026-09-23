Una velada en la ópera" llega el viernes al Centro Cultural de La Fresneda dentro de la Muestra FETEAS 2026

Presentación de 'Una velada en la ópera'. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles la representación de "Una velada en la ópera", a cargo de la compañía vallisoletana Athenea Teatro, que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural de La Fresneda, dentro de la Muestra FETEAS 2026. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El espectáculo, de unos 60 minutos de duración, recorre ocho arias del repertorio operístico con música y teatro. La soprano Soraya Pérez interpretará las piezas en directo y la actriz Nuria García narrará la historia de cada una.

El programa incluye obras de Verdi, Schubert, Puccini, Dvorák, Delibes, Bizet, Mozart y Händel. La obra está escrita y dirigida por Xiqui Rodríguez.

Cienfuegos calificó la propuesta de "diferente" y aseguró que permite "acercarnos a la ópera de una forma amena y accesible, combinando la música en directo con el teatro". La edil animó a los vecinos "a disfrutar de este espectáculo y a seguir participando en la programación cultural del concejo".