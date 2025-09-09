Venta (PP) carga contra el Principado por los incendios y denuncia "inacción, mala gestión y abandono" del medio rural

El diputado del PP de Asturias, Luis Venta, interpelando al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en el Pleno de la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias, Luis Venta, ha interpelado este martes al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en el primer Pleno del nuevo curso político para exigir explicaciones sobre la gestión del Gobierno asturiano frente a los incendios forestales que han calcinado más de 6.000 hectáreas en agosto. Venta ha acusado al Ejecutivo de "inacción, mala gestión y abandono", y ha tildado de "vergonzosa" la ausencia del consejero durante los días críticos del fuego.

El diputado 'popular' ha cuestionado la eficacia de las políticas de prevención de incendios y ha criticado el bajo nivel de ejecución presupuestaria, asegurando que "solo se ha gastado uno de cada cuatro euros presupuestados en prevención" desde que Adrián Barbón es presidente del Principado.

Venta ha denunciado además los retrasos de más de un año en la tramitación de ayudas a propietarios forestales y ha señalado la falta de quemas controladas, que, según datos ofrecidos, han descendido un 80% durante los últimos seis años y con Barbón al frente del Gobierno asturiano. "Ustedes son un dique para las quemas controladas en Asturias", ha señalado Venta.

Desde el punto de vista legislativo, Venta ha acusado al Ejecutivo de "haber paralizado el Plan Forestal de Asturias desde hace más de dos años", lo que considera una "irresponsabilidad que pagamos todos". Además, ha criticado que el Gobierno se niega a devolver la gestión de los montes vecinales en mano común a sus legítimos propietarios, impidiendo --a su juicio-- una gestión directa y sostenible del territorio por parte de quienes viven en él.

El consejero ha rechazado estas acusaciones y ha defendido la gestión del Ejecutivo autonómico, argumentando que en 2024 la ejecución presupuestaria en prevención de incendios alcanzó el 84,19% y que nunca antes había habido tantas ayudas para situaciones de emergencia en Asturias.

"Todo son restricciones en el medio rural asturiano. Ustedes imponen una sobreprotección artificial que está echando a la gente de los pueblos", ha afirmado Venta, que ha señalado que la mayor parte de los incendios se han producido en espacios protegidos, precisamente --dice-- por el abandono derivado de esas políticas de conservación excesiva. "No se puede ni cortar un palo, ni abrir una pista. Así no se puede vivir en el campo", ha añadido.

Marcos ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha remarcado que "se ha superado con creces" en materia de prevención los 90 millones de euros y ha presumido de haber incrementado un 30% los recursos destinados a prevención, destacando además que la superficie quemada en Asturias es significativamente menor que en otras comunidades como Galicia, donde se han quemado más de 168.000 hectáreas.

"Este Gobierno no va a dejar abandonados a los afectados. Ya se ha activado una ayuda directa de 100 euros por unidad de ganado mayor para paliar la falta de forraje", ha señalado el consejero, a lo que Venta ha ironizado con que los animales "tendrán forraje solo para 20 días gracias a su ayuda".