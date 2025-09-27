Venta ve al Gobierno asturiano "radicalizado" y con "claros síntomas de fin del régimen socialista"

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz adjunto del PP de Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Luis Venta Cueli, ha criticado este sábado "la radicalización del Gobierno de Adrián Barbón, su falta de gestión y los claros síntomas de fin de ciclo político de él mismo y del régimen socialista en el Principado de Asturias".

Venta se ha pronunciado en estos términos en relación al último debate de orientación política celebrado a lo largo de esta semana en la Junta General.

En unas declaraciones realizadas en Gijón, Venta considera "inaceptable" la actitud del Ejecutivo asturiano que, a su modo de ver, "sigue la estela del más puro estilo Sánchez, buscando el enfrentamiento político y azuzando la división entre los asturianos en lugar de dedicarse y centrarse en gobernar y resolver los problemas de la región, que son muchos".

Considera que el Gobierno de Barbón "no gobierna porque no tiene capacidad ni tampoco soluciones para los problemas reales de los asturianos, lo que hace que sólo se dedica y centre todos sus esfuerzos en hacer oposición al líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, por quien parece tener una fijación un tanto preocupante".

Este enfoque, enfatiza Cueli, es un "síntoma claro" de que se avecina un fin de ciclo político. Considera que el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se muestra como "un presidente saliente en un Gobierno agotado cuya única dedicación está enfocada en evitar por todos los medios el imparable cambio político que está pidiendo Asturias y que ya todos vislumbramos, ellos también, en un horizonte cada vez más cercano".

Venta ha subrayado que "lo que más preocupa es la radicalización de Barbón", una postura evidenciada "en el claro cierre de filas de la izquierda radical en torno a su figura".

Cree que Barbón "ha perdido la moderación y ha decidido apostar por el enfrentamiento abrazando a unos socios de Gobierno con diputados tránsfugas con compañías peligrosas".

El diputado popular ha censurado igualmente la actitud del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, de quien ha dicho que este viernes, mientras se sucedían las votaciones de resolución en la Cámara, se ausentó de ellas para ofrecer una rueda de prensa en la que "criticó al PP desde la sede del Gobierno en lugar de centrarse en su labor de gestión, una crítica desde el altar de Presidencia para atacar al principal partido de la oposición, una crítica para hacerle oposición a la oposición desde las instituciones que consideran suyas, pero que son de todos, aunque se les olvide de forma permanente".

"Es el mismo consejero que hace poco más de un año se equivocó en nada menos que 400 millones de euros en el Presupuesto que estaba presentando en la Junta sin haberse leído ni el primer tomo, el texto articulado", ha dicho sobre Peláez.

Venta ha aconsejado al responsable de Hacienda asturiano que se centre en presentar un borrador de Presupuestos para 2026, algo que debería ser su prioridad "en lugar de centrar todos sus esfuerzos en enconar el ataque constante al Partido Popular".